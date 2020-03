TSMC potvrdilo první případ zaměstnance s koronavirem. V karanténě je dalších 30 zaměstnanců

TSMC má napilno, protože musí pokrývat jak velkou poptávku po 7nm výrobě, tak nově i 5nm technologii, kterou jako první použije Apple. TSMC zároveň staví továrnu na 3nm čipy, která by měla produkovat čipy v roce 2023. Současné tempo ale může zpomalit koronavir.

TSMC totiž oznámilo, že jeden z jejich zaměstnanců v továrně má koronavirus, což znamená, že musel okamžitě do nemocnice. Bohužel to ale také znamená, že museli do domácí karantény také další zaměstnanci, kteří s ním byli v kontaktu.

Jedná se tak o přibližně 30 zaměstnanců, kteří musí 14 dní vyčkat doma, zda se u nich koronavir nakonec projeví či nikoli. Vzhledem k malému počtu to ale zatím nijak neovlivní výrobu. TSMC se naopak snaží trochu optimalizovat případné problémy z toho pohledu, že více odděluje jednotlivé týmy pracovníků.

V Tchaj-wanu se zatím daří koronavir efektivně krotit, dle statistik z pouhých 108 potvrzených případů se již podařilo 26 vyléčit a pouze jeden pacient zemřel.

Koronavirus online

