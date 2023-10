Tržní podíl Windows 11 půl roku stagnuje. Až skončí podpora Windows 10, bude to bolet (komentář)

Překročili jsme hranici posledních dvou let podpory Windows 10. Důležité je to zejména z hlediska bezpečnosti, protože 14. října 2025 vyjdou poslední záplaty. Patrně to bude bolestivý den...

Aspoň pokud Microsoft podporu neprodlouží. Např. podpora Windows XP skončila po dvanácti, nikoli po standardních deseti letech. Spoléhat na to ovšem nelze. Téměř jistě si za prodlouženou podporu budou smět připlatit velké firmy, tahle nabídka ale nikdy nemířila na spotřebitelský trh.

Teoreticky to takový problém není, protože můžete bezplatně přejít na Windows 11. Prakticky to tak snadné není, protože Jedenáctky výrazně zpřísnily požadavky na hardware.



Mnohé a ne třeba špatné počítače na Windows 11 legálně přejít nemohou

Snadno je obejdete, na druhou stranu tak činíte na vlastní riziko a bez garance nebo podpory. V širším měřítku to možná pár lidí udělá, ale masu, která se o problematiku aktivně nezajímá, taková informace mine, případně si s instalací neporadí.

Kvůli chybějícímu TPM 2.0 nebo staršímu procesoru se za dva roky bez podpory ocitne spousta dobře fungujících a ne nutně prehistorických počítačů.

Pokud na ně neoficiální cestou nedostanete Jedenáctky (nebo možná Dvanáctky), můžete se poohlédnout např. po nějaké linuxové distribuci, kde ovšem budete častěji narážet na téma kompatibility. Vzdali byste se řady her nebo oblíbených programů, což často nebude schůdná cesta.



Vývoj tržních podílů verzí Windows dle Statcounteru. Windows 11 od dubna nerostou

To vidíme na podílu, který si linuxové distribuce dodnes vydobyly. Do instalace Linuxu se pustí zanedbatelný počet lidí. Je otázka, nakolik bude zbytek připravený k nákupu nových počítačů.

Microsoft před několika měsíci ohlásil, že Windows 10 verze 22H2 jsou posledním vydáním téhle řady operačního systému. Teď už konec Desítek začíná být hmatatelný, přesto adopce jejich nástupce není oslnivá. Windows 11 po zhruba dvou letech na trhu zabírají výraznější podíl na herních počítačích, zatímco v globálním pohledu pozorujeme stagnaci kolem 24 % tržního podílu.

I podle StatCounteru se kolem tohoto čísla motá od dubna. Windows 10 nadále vedou s necelými 72 %. Situace se během následujících dvou let může změnit a do nějaké míry se jistě změní, nicméně neochota upgradovat je zřejmá.



Dnes se už důvody k upgradu hledají lépe, ale pokud počítač není

kompatibilní, tak se na upgrade vykašlete, protože Windows 10 slouží dobře

S výjimkou hráčské komunity, která upgraduje častěji a rychle adoptovat nové technologie. Zářijová statistika Steamu ukazuje posun (který může být jen výkyvem) – Desítky oproti srpnu o dva procentní body posílily, Jedenáctky o zhruba dva procentní body klesly. V součtu tak Windows 11 pořád používá zhruba 37 % uživatelské základny Steamu.

Je ale potřeba sledovat trend tak jako v případě Statcounteru. Loni v létě Jedenáctky na Steamu překročily 20% podíl, za rok tedy vyrostly na dvojnásobek a zářijová regrese na tom nic nemění. Hráčstvo odchod Desítek nezastihne v takové míře nepřipravené jako zbytek uživatelské základny Windows.

Řekněme si to narovinu – touhle dobou by Jedenáctky měly růst, protože po počátečních problémech a neustávajícím přílivu vylepšení Windows 11 dospívají. Jenže zvýšení hardwarových požadavků vykopalo nepřehlédnutelnou dělící linii mezi starým a novým světem. Taková bariéra v éře Windows 7 až Windows 10 neexistovala.



Podle dat ze Steamu se Jedenáctky v září propadly,

ale dlouhodobě jejich podíl na herních počítačích roste

A to nevíme, jestli další příkop, byť třeba úplně legitimní, nevyhloubí „Windows 12“. Spekuluje se o tom, že budou silně zaměřené na využití AI. Nelze vyloučit, že by mohly vyžadovat počítač s AI akcelerátorem. Takový čip by měl ostatně brzy ukázat právě Microsoft.

Nemyslím si, že můžeme všechno svést na hardwarové požadavky Windows 11. Počáteční nedodělanost a chybějící funkce v kombinaci s požadavky na hardware způsobily, že Jedenáctky mají špatnou pověst. Je obtížné ji napravit a podařit se to nemusí nikdy. Stalo se to Vistě nebo Windows 8. Reputaci si Microsoft napraví s dalším systémem.

Netvrdím, že počítačový trh nastalou situaci nepřežije. Velká vlna upgradů a ukončování podpory rozšířených operačních systémů tady byla několikrát. Zažili jsme to s Windows XP nebo Windows 7. Současné situaci se více podobá případ Ikspéček, po nichž nastoupil hardwarově nemilosrdný buldozer jménem Vista. Aktuální pohled naznačuje, že konec éry Windows 10 nejspíš způsobí podobně nepříjemné mrzení.

