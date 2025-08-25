Trump za „Bidenovy“ peníze koupil deset procent Intelu. A může mít zálusk i na TSMC a Samsung

Intel potácející se v problémech získal dva silné akcionáře. Minulý týden se dohodl se SoftBank, která koupila akcie za 2 miliardy dolarů, a získala tím zhruba 2 % podíl. Tato japonská společnost již vlastní přibližně 90 % akcií Armu, který se v minulosti neúspěšně snažila prodat Nvidii.
Pár dnů nato Intel ohlásil další přísun kapitálu, tentokrát od americké vlády. Ta firmě zaplatí 8,9 miliardy dolarů, čímž ve společnosti získá 9,9% podíl. Intel to v tiskové zprávě prezentuje velkolepě. „S Trumpovou administrativou jsme dosáhli historické dohody, která urychlí americký technologický vývoj a výrobu,“ uvádí firma.
Jméno Trump ve zprávě zazní devětkrát. Ve skutečnosti ale většinu peněz Intel získá z balíku, který mu slíbil už předchozí Bidenův úřad. Ten totiž v rámci zákona Chips a Science Act vyhradil 280 miliard dolarů na podporu vědy a výzkumu. Z toho 52,7 miliardy připadlo na domácí vývoj a výrobu čipů.
Minulá vláda tak Intelu loni v březnu formou dotace slíbila 8,5 miliardy dolarů. O půl roku později tuto částku snížila na 7,9 miliardy, protože si Intel měl sáhnout na další 3 miliardy skrz program Secure Enclave, za což měl dodávat čipy pro americké ministerstvo obrany. Celkově tedy od vlády měl Intel získat 10,9 miliardy dolarů.
Trump byl od začátku velkým odpůrcem tohoto zákona, protože Biden prý rozhazoval peníze a nic z toho neměl. Dohodu s Intelem tak jeho kabinet změnil. Z oné dotace 7,9 miliardy dolarů už Intel získal 2,2 miliardy. Zbylých 5,7 miliardy na podporu výroby a navýšených 3,2 miliardy za čipy pro armádu tak Intel získá od Trumpa. Celkově tedy 11,1 miliardy dolarů, o 200 milionů více než od Bidena, ale tentokrát už výměnou za desetiprocentní podíl ve firmě. Ten předchozí vláda nepožadovala.
Co bude s dalšími dotacemi?
Intel pochopitelně nebyl jediným příjemcem dotací z programu Chips Act. Je tedy otázkou, jestli po nich vláda také nebude chtít peníze výměnou za akcie. Zástupci největšího výrobce čipů na světě – TSMC – už řekli, že by v takovém případě dotace raději vrátili. Ministr obchodu ale pro Howard The Wall Street Journal uvedl, že další podíly vláda nejspíš chtít nebude, protože zahraniční firmy nakonec i ze svých prostředků investují v USA více, než se počítalo.
Toto jsou příjemci dotací Chips Act:
|Společnost
|Částka
|Účel
|Intel
|8,5 mld. $
|Výstavba továren v Chandleru (Arizona) a New Albany (Ohio) + modernizace závodů v Hillsboro (Oregon) a Rio Rancho (Nové Mexiko).
|TSMC
|6,6 mld. $
|Výstavba třetí továrny v Arizoně (2nm proces, zahájení 2028).
|Samsung
|6,4 mld. $
|Rozšíření továren v Tayloru a Austinu (Texas).
|Micron Technologies
|6,1 mld. $
|Výstavba nových továren na výrobu čipů v Clay (New York) a Boise (Idaho).
|GlobalFoundries
|1,5 mld. $
|Výstavba továrny v Maltě (New York) a modernizace závodu v Essex Junction (Vermont).
|Amkor Technology
|407 mil. $
|Výstavba továrny na pouzdření a testování čipů v Peorii (Arizona).
|Hemlock Semiconductor
|325 mil. $
|Výstavba továrny na polysilikonové krystaly v Hemlocku (Michigan).
|Microchip Technology
|162 mil. $
|Modernizace závodů v Greshamu (Oregon) a Colorado Springs (Colorado).
|Polar Semiconductor
|120 mil. $
|Výstavba továrny v Bloomingtonu (Minnesota).
|Absolics (SK Group)
|75 mil. $
|Výstavba továrny na skleněné wafery v Covingtonu (Georgia).
|BAE Systems
|35 mil. $
|Modernizace závodu v Nashue (New Hampshire).
|Rocket Lab
|23,9 mil. $
|Rozšíření výroby solárních článků v Albuquerque (Nové Mexiko).