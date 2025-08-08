Trump uvalí 100% cla na všechny importované čipy. Výjimek je ale tolik, že se jim velké firmy vyhnou

Americký prezident ve středu oznámil, že navrhne 100% cla na všechny čipy, které se budou dovážet ze zahraničí. Zároveň však platí výjimka pro firmy, které už vyrábějí nebo začnou stavět továrny přímo v USA. Ze zatím pouze vágního oznámení nelze vyčíst spoustu klíčových detailů.
Je nějaká hranice pro konkrétní objem výroby v USA, aby se firmy zvýšeným clům vyhnuly? Budou tato cla platit jen pro samotnou výrobu čipů z křemíkových plátů, nebo zasáhnou i do jiných částí řetězce (příprava waferů, pouzdření)? Budou výjimky platit pro společnosti vyrábějící více druhů čipů, ale v USA budou mít továrny jen na některé? Nevíme.
V optimistickém případě se clům největší polovodičové společnosti vyhnou. Intel je americký a většinu výrobních linek má doma. TSMC, Samsung i GlobalFoundries už továrny na logické čipy ve Spojených státech také mají.
Foťáky musí zdražit
Horší to bude u paměťových čipů. Micron americkou továrnu má, SK Hynix ji tam staví, ale Samsung je vyrábí doma v Koreji a Kioxia zase v Japonsku, přičemž ona se stará i o čipy pro americký SanDisk (dříve Western Digital).
Obrazové snímače používané ve fotoaparátech jsou rovněž typicky japonské (Sony, Canon, Panasonic), OmniVision zase vyrábí v Číně. Tady se tedy logicky bude zdražovat všude, ale neposílí to americkou produkci, protože žádná není a kvůli chybějící konkurenci ani nebude zájem tam budovat továrny.
Zvýšená cla ale postihnou některé evropské podniky vyrábějící různé průmyslové čipy, řadiče a jiné pomocné obvody. NXP a Infineon továrny v USA mají, ale Bosh a STMicroelectronics nikoliv.