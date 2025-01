Trump udělil milost šéfovi tržiště Silk Road. Mohli jste tam koupit drogy, samopal nebo nájemnou vraždu

Ve startupovém prostředí bychom patrně řekli, že Ross Ulbricht je geniální podnikatel a jeho Silk Road byl veleúspěšný IT projekt se širokou základnou spokojených zákazníků. Celé to mělo jen jeden háček – tohle tržiště na darknetu zprostředkovávalo obchod s drogami, zbraněmi, koupit se dala i nájemná vražda, což se pochopitelně neslučuje s pravidly pro legální podnikání, a tak Ross v roce 2017 dostal doživotí (vlastně dvě a 40 let k tomu).

Mimochodem příběh krásně popisuje Nick Bilton v knize Překupník na darknetu. Vřele doporučuji.

Ulbricht si dokázal udržet status internetového Robina Hooda a skupinu fanoušků, která dlouhodobě usilovala o jeho osvobození. Zlom přišel s nástupem Donalda Trumpa do úřadu – jedním z hektických kroků, které v prvních dnech jeho prezidentství plní titulky novin, je i plná a bezpodmínečná milost pro Rosse Ulbrichta.

Nutno dodat, že Trumpův pardon není bleskem z čistého nebe. Už v květnu 2024 na libertariánském národním shromáždění slíbil, že zmírní Ulbrichtův trest. Krok zapadá také do Trumpovy snahy zavděčit se kryptoměnové komunitě – na Silk Road se kvůli anonymitě platilo právě Bitcoinem.

Trump na sociální síti Truth uvedl, že milost udělil na počest Ulbrichtovy matky a libertariálnského hnutí, které jej podporovalo ve volební kampani. Zároveň neváhal napadnout proces, který vedl k Ulbrichtovu uvěznění (bez ohledu na fakt, že se Ulbricht přiznal a spolupracoval s vyšetřovateli).

Ulbricht reagoval mj. poděkováním na sociální síti X: