Trump spouští AI revoluci, chce zakázat „woke“ a zrychlit pokrok. Experti upozorňují na potenciální problémy

Donald Trump představil americký akční plán pro rozvoj umělé inteligence. Podle jeho administrativy má zajistit, aby USA zůstaly světovým lídrem v oblasti vývoje i aplikace této technologie.

Plán obsahuje více než 90 konkrétních politických opatření rozdělených do tří hlavních pilířů: podpora inovací, budování AI infrastruktury, globální vliv a diplomacie.

Inovace bez překážek a ideologických vlivů

Prvním a nejdůležitějším cílem plánu je odstranit množství regulací, které americká vláda vnímá jako brzdu pokroku. Tento krok umožní firmám mnohem agilněji testovat a uvádět na trh nové produkty, aniž by musely čelit zdlouhavým schvalovacím procesům.

Zásadní změnou přístupu je i sjednocení pravidel pro AI. Zavádějí se federální standardy platné napříč celými USA, které znemožní jednotlivým státům přijímat vlastní, často přísnější lokální regulace. Soulad s těmito federálními normami se stane podmínkou pro čerpání financí na státní AI projekty.

Geniální Donald Trump přidal i osobní příspěvek k tématu. V projevu na AI summitu prohlásil, že se mu nelíbí termín „umělá“, protože zní negativně. „Nemám rád nic umělého,“ řekl a navrhl změnu, která by zdůraznila pozitivní aspekty technologie. Konkrétní návrh neuvedl, ale dodal: „Není umělá, je geniální“. Znamená to snad, že se odteď bude mluvit o geniální inteligenci GI?

Specificky je v pravidlech zmiňována i objektivita jednotlivých modelů. Federální úřady budou moci pořizovat pouze takové systémy umělé inteligence, které úspěšně projdou testem na ideologickou nezaujatost. Plán vysloveně zakazuje takzvanou „woke AI“ s cílem zajistit naprostou neutralitu při využívání AI nástrojů. Celý proces tvorby opatření má probíhat v úzké spolupráci s firmami, akademickou obcí a občanskou společností.

Masivní investice do infrastruktury a lidí

Aby mohly USA udávat tempo v oblasti vývoje umělé inteligence, plán počítá s masivními investicemi do technologického zázemí. Nová legislativa si klade za cíl dramaticky zkrátit povolovací procesy pro stavbu datových center, továren na výrobu polovodičů a klíčových energetických zařízení.

Ruku v ruce s tím jde i nezbytná modernizace a rozšiřování elektrických sítí, které musí být připraveny na enormní nárůst spotřeby energie ze strany AI center. Zároveň se má posílit domácí výroba čipů a dalších strategických komponent, čímž se sníží závislost na zahraničních dodavatelích.

Administrativa Donalda Trumpa také slibuje rozsáhlé investice do rekvalifikace pracovníků a podporu technického vzdělávání na středních a vysokých školách. Cílem je vychovat novou generaci správců datových center, elektrikářů a dalších specialistů, kteří jsou pro budování AI ekosystému nezbytní.

Export amerických standardů a omezení vlivu Číny

Třetí pilíř plánu jasně reflektuje snahu USA udržet si globální technologickou hegemonii v oblasti AI a aktivně čelit geopolitickým rivalům. Spojené státy plánují masivní export komplexních balíků amerického AI softwaru, hardwaru a standardizačních procesů do spojeneckých a partnerských zemí. Cíl je jednoznačný – učinit z amerických řešení globální standard.

Součástí této strategie je i aktivní omezování vlivu Číny. Plán počítá s prosazováním amerických norem na mezinárodních fórech a vytěsňováním čínských subjektů ze strategických AI trhů. Federální úřady zároveň posílí exportní kontroly na pokročilé AI technologie směřující do Číny a dalších zemí, které jsou označeny za „rizikové“.

Zpřísnit se mají i bezpečnostní opatření na ochranu duševního vlastnictví, aby se zabránilo únikům citlivých technologií, které by mohly posílit protivníky USA. Plán počítá s budováním strategických AI partnerství s klíčovými spojenci, zaměřených na společný vývoj, obranu před kybernetickými hrozbami a ochranu inovací.

Problémová místa

Podle Bílého domu představuje tento plán zásadní změnu v přístupu a je nejkomplexnější strategií, jakou kdy vláda Spojených států v oblasti umělé inteligence přijala. Plán s sebou ale nese také řadu rizik.

Masivní odstraňování regulačních bariér ve jménu rychlosti a inovace je dvousečná zbraň. Regulace často slouží jako ochrana spotřebitelů, zajišťují etické standardy, bezpečnost produktů a ochranu soukromí. Jejich plošné rušení může vést k uvedení neotestovaných, chybných nebo diskriminačních AI systémů na trh.

Jako problém může být vnímána i velmi subjektivní definice „neutrální“ AI. I když požadavek na ideologickou nezaujatost je legitimní, ve skutečnosti vytvořit dokonale objektivní rozsáhlý jazykový model je prakticky nemožné. Proto by tento požadavek mohl sloužit jako záminka k odmítnutí jakéhokoli AI systému, který by vládě nevyhovoval, a mohl by udusit výzkum v oblastech společenských věd a etiky AI.

Zrychlené schvalování staveb datových center a energetických zařízení pravděpodobně půjde na úkor environmentálních standardů a posuzování vlivů na životní prostředí. Datová centra mají extrémně vysokou spotřebu elektrické energie a vody, což může způsobit neúměrnou zátěž na přírodu.

Kontroverzní je i opatření na ochranu duševního vlastnictví v oblasti AI. Mnohé inovace dosud mohly vzniknout právě díky otevřenému přístupu, tedy sdílení informací napříč vědeckou komunitou. Omezení spolupráce a sdílení poznatků jménem národní bezpečnosti může v konečném důsledku zpomalit i samotný americký pokrok.

Přístup Evropské unie

Evropská unie se v oblasti AI vydala jinou cestou. Připravila nejpřísnější regulační rámec na světě. Základem je tzn. Akt o umělé inteligenci (AI Act), který vstoupil v platnost v roce 2024 a plně se bude uplatňovat v následujících letech. Tento zákon zavádí systém kategorizace AI na základě rizika: od minimálního, přes omezené a vysoké riziko až po nepřijatelné aplikace, které jsou zcela zakázány – například sociální skórování nebo biometrický dohled v reálném čase.

Klíčovým cílem je ochrana základních práv, bezpečnosti občanů a transparentnost, přičemž systémy s vysokým rizikem musí splňovat přísná pravidla v oblasti odpovědnosti, dohledu a auditu.

EU se zároveň snaží podporovat vlastní technologický rozvoj a inovace, ale vždy s důrazem na etiku a důvěru občanů. Na rozdíl od přístupu USA či Číny staví Evropská unie na právně závazném rámci, který platí pro všechny poskytovatele AI působící na evropském trhu bez ohledu na původ firmy.

Strategie EU klade důraz na férovost, udržitelnost, důvěryhodnost a transparentnost AI systémů. Cílem je, aby výhody umělé inteligence posilovaly konkurenceschopnost a zároveň chránily evropské hodnoty a práva v digitálním věku

Článek byl připraven s pomocí modelů umělé inteligence.