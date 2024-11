Trump přidělí Elonu Muskovi nové ministerstvo. Jmenuje se DOGE jako oblíbená kryptoměna

Krátce poté, co Američané zvolili Donalda Trumpa prezidentem, již budoucí hlava státu rozděluje ministerstva a jiné klíčové pozice. Jednu by měl získat i jeho velký podporovatel Elon Musk.

On a podnikatel Vivek Ramaswamy byl měli společně vést nové „ministerstvo pro vládní efektivitu“. Úřad oficiálně nazvaný Department of Government Efficiency (DOGE) se bude se starat o škrty a omezení byrokracie. Trump v kampani mluvil o tom, že by chtěl propustit nebo přemístit okolo stovky tisíc federálních úředníků. Ramaswamy a Musk mají spíš než ministři působit jako mimovládní poradci a podle Trumpa prý jejich úkol skončí 4. července 2026, na 250. výročí Deklarace nezávislosti USA.

Celé oznámení zatím působí spíš jako žert, na sítích jej ale sdílela sama Trumpova mluvčí Karoline Leavitt, poté i Trump s Muskem. Podezřele totiž působí už to, že nový prezident zřídí nový úřad, aby se zbavil úředníků. Že jej budou řídit dva lidé. A že jedním z nich je muž, který se velmi pravděpodobně dostane do střetu zájmů.

Muskovy společnosti Tesla a SpaceX jsou významnými příjemci vládních dotací, druhá společnost je navíc klíčovým partnerem NASA. Obě firmy Musk stále řídí. Zvláštně působí i ministerská zkratka, kterou sdílí s Dogecoinem, jeho oblíbenou kryptoměnou. Její hodnota mimochodem za poslední týden vyletěla na dvojnásobek. Roste rychleji než Bitcoin nebo jiné kryptoměny, které po prezidentských volbách také vystřelily nahoru.

Více se tématu budoucích ministrů USA věnuje sesterská e15.

Via NBC News