Trump chce zablokovat další čínský software. Na černou listinu poslal osm aplikací

Dosluhující americký prezident tento týden podepsal nařízení, které v zemi zakáže transakce s osmi čínskými aplikacemi: Alipay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate, WeChat Pay a WPS Office.

Podle Donalda Trumpa jde o další případy ohrožení národní bezpečnosti, ekonomiky a zahraniční politiky Spojených států. Zmíněné aplikace na mobilech, tabletech a počítačích údajně shromažďují citlivé osobní údaje, které pak předávaní čínské vládě a tamní komunistické straně.

Již loni chtěla Trumpova administrativa ze stejného důvodu zakázat také sociální sítě TikTok a WeChat. Jejich odstranění z „app storů“ ale zabránil soud odkazující se na první dodatek ústavy týkající se svobody projevu. Zrušením těchto sítí by prý řada Američanů přišla o hlas.

Ministerstvo obchodu teď má 45 dní na to, aby připravilo detailní postup, co přesně se má zakázat a jak se to bude vymáhat. Podle agentury Reuters ale proces bude rychlejší, aby se stihl ještě před nástupem Bidena a vlády demokratů (inaugurace je 20. ledna).

USA za současné vlády uvalilo přísná embarga na Huawei a jeho dceřinky. V závěru loňského roku pak na seznam zakázaných entit umístilo také čínského výrobce dronů DJI a polovodičovou továrnu SMIC. Obě tak ztratí přístup k americkým technologiím, což může do budoucna vážně ohrozit vývoj nových produktů.

