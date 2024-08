Trochu to zjednoduším, ale Elon Musk právě zažaloval inzerenty sítě X za to, že neinzerují

„Neinzerujte. Když se někdo snaží vydírat mě přes inzerci, vydírat mě penězi… Go fuck yourself.“ A pro jistotu ještě jednou a pomaleji: „Go… fuck… yourself… Je to jasné? Čau Bobe, jestli jsi v publiku.“ To Musk v listopadu 2023 vzkázal svým inzerentům s důrazem na Roberta Igera, CEO společnosti Disney. Takový postoj byl impulzivní, radikální, kontroverzní, explicitní, zkrátka typicky muskovský. Teď ve stejné věci zaujal až nemuskovsky sofistikovaný postoj…

Sociální síť X žaluje své bývalé inzerenty a Světovou federaci inzerentů (WFA) z nezákonného spiknutí a bojkotu. Jmenovitě jde o společnosti Unilever, Mars, Ørsted a CVS Health, dohromady měly X připravit o miliardy dolarů na ušlých příjmech za reklamu.

„Dva roky jsme se snažili o mír, teď je válka,“ odkazuje se Musk na otevřený dopis CEO X Lindy Yaccarino:

Skupina inzerentů se zaštiťuje iniciativou zodpovědných médií z roku 2019 a odmítá inzerovat na platformě, která dostatečně nepotlačuje nelegální a škodlivý obsah. X v textu žaloby oponuje, že uplatňuje obdobné bezpečnostní standardy pro filtrování obsahu jako konkurenční sociální sítě, že inzerenti jednali proti svým vlastním ekonomickým zájmům a spiknutím porušili americké antimonopolní právo. Firma požaduje odškodnění a soudní příkaz, který by zamezil pokračování bojkotu.

V titulku tohoto článku kauzu posouvám do lehce absurdního světla, ale Muskův právní tým tvrdí, že může nezákonnost spiknutí dokázat. Experti tvrdí, že prokázat takové spiknutí bude velmi obtížné.

Kdo jsou žalovaní inzerenti Unilever – jednen z největších výrobců potravin a výrobků pro péči o tělo a o domácnost na světě.

Ørsted – dánská energetická společnost zaměřující se na obnovitelné zdroje

Mars – globální společnost produkující cukrovinky (mj. i stejnojmennou karamelovou tyčinku), výživu pro domácí mazlíčky a další potravinářské výrobky

CVS Health – americká společnost podnikající ve zdravotnictví, vlastní například síť lékáren a zdravitní pojišťovny

Via Reuters