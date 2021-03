Trochu nové Živě. Nejvíc je to vidět na titulní straně, ale hlavní změny jsou uvnitř

Máme trochu nové Živě. Není to nijak extrémní změna, ale možná jste si všimli, že titulní strana vypadá trochu jinak. Takovým úpravám, kdy se nezmění všechno od podlahy, se někdy říká facelift, v našem případě jsou ale důležitější změny pod povrchem.

Už mnoho let se v našich debatách vynořuje koncept s pracovním názvem SuperŽivě. Web, který zastřešuje všemožné technické obory od počítačů, elektroniky třeba až po elektromobily.

Budovali jsme ho postupně. K Živě se v uplynulých letech přidala AVmania, DIGIarena a VTM. Herní Doupě a byznysový Connect u nás byly odjakživa. Letos v únoru jsme se spojili s MobilManií a nové Živě – s náskokem největší technologický web v Česku – je na světě.

Mimochodem: Jestli vás tak široká paleta témat nezajímá a chcete své staré dobré pouze počítačové Živě, na adrese zive.cz/pocitace teď najdete pouze články zaměřené na IT. Nebo nahoře klikněte na odkaz Počítače.



Počítače jsou pro Živě i nadále zásadní a pokud vás nezajímá nic jiného, najdete je zde

Jak ukázat desítky článků

Nová titulní strana webu souvisí právě s těmito změnami. Na Živě totiž vychází několikrát víc obsahu, než jsme byli dřív zvyklí, desítky článků každý den. Abychom vám zvládli takové množství efektivně ukázat a zejména aby ty nejdůležitější články během pár hodin neodpluly do zapomnění, potřebovali jsme novou titulku.

Hned po načtení na ní proto uvidíte naše nové topčlánky. Můžeme si u nich vybírat z několika layoutů, které buď dají vyniknout klíčové zprávě, kterou byste rozhodně neměli přehlédnout, nebo naopak podrží nahoře více nejzajímavějších témat. Na následujících obrázcích vidíte pravděpodobně jinou sestavu, než je teď na titulní straně aktivní.



Ještě váháme, jestli je lepší světlá, nebo tmavá varianta úvodního bloku

Tady by se nám hodila vaše pomoc. Přemýšlíme, jestli nechat horní část s topčlánky světlou nebo tmavou. Aktuálně běží A/B testování a měříme výkon obou variant. Zajímal by nás ale ještě váš názor, co se vám víc líbí:

Až se budeme rozhodovat, kterou verzi necháme, spojíme výsledky objektivního A/B testu a této ankety.

Nová mobilní verze a budoucnost

V mobilní verzi Živě.cz se sešlo už příliš mnoho historických variant a stylů. U ní jsme proto nakonec neměnili jen titulní stranu, ale překódovali téměř všechny layouty. Mobilní titulní strana má stejnou strukturu jako desktopová varianta, ani na mobilech nechybí nová podstránka počítače.



Novou mobilní verzi dostanou všechny weby Živě

Ještě nás čeká hodně úprav. Protože nová titulní strana je širší než dřív, postupně tomu přizpůsobíme všechny ostatní stránky. Zatím je v článcích i jinde po stranách víc bílého místa, než bychom chtěli. Novou mobilní verzi dostanou brzy všechny weby Živě. Experimentujeme také i s individuálním doporučováním článků na míru, kdy by návštěvníci viděli hlavně témata, která je zajímají.

Kdybyste objevili nějakou chybu, napište nám prosím do diskuze. Obrázky, kterými byste chtěli ukázat na nějaký problém, můžete nahrát třeba přes službu imgBB. Děkujeme.