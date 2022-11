Balík služeb a produktů Microsoft 365 může být velice výhodný, ale záleží na vašich potřebách. Rodinné předplatné nabízí až šest účtů, kde každý získá terabajt místa ve OneDrivu. Nainstaluje si i Office na více počítačů, mobilů a tabletů. Předplatné bývá pravidelně ve slevě. Dá se ale ušetřit ještě víc kombinací typů předplatných.

Doporučená cena Microsoft 365 pro rodiny je 2 699 Kč na rok. Výrobce služby prodává právě za tuto cenu na svém webu. V českých obchodech se však balík pravidelně objevuje zlevněný okolo 1500 Kč. Historicky nejlepší akce probíhá právě teď, kdy Amazon prodává licenci na 27 měsíců za 92 eur, v přepočtu 2300 Kč. Tedy 85 Kč měsíčně za kompletní MS Office a 1TB kapacitu na OneDrivu pro šest lidí.

Právě teď je Microsoft 365 pro rodiny na 27 měsíců jen za 2300 Kč

Existuje přitom cesta, jak teoreticky ušetřit ještě víc. Nebo jak ušetřit kdykoli, i když není zrovna žádná akce. Můžete totiž koupit (vícekrát) předplatné pro jednotlivce, které je z podstaty vždycky lacinější. Následně ho povýšíte na rodinnou edici tím, že si aktivujete právě variantu pro rodiny.



Takové jsou doporučené ceny předplatného, v e-shopech ale často narazíte

na nižší ceny. Poměrně běžně se vyskytují slevové akce

Je to šedá zóna, ale Microsoft tenhle postup uvádí na svém webu. Kdyby takový přístup k předplatným mít nechtěl, nemusel by. Jenže aktuálně je předplatné Microsoft 365 nastavené tak, že když ho prodloužíte, přidá se nově zakoupená doba k té stávající a současně se celé období podřídí poslední aktivované licenci.

Jak povýšit na rodinné předplatné

Příklad. Řekněme, že vám zbývá 6 měsíců předplatného pro jednotlivce. Dokoupíte si rodinné předplatné na 12 měsíců, aktivujete ho ve svém účtu Microsoft. Období se sečtou, tj. máte předplatné Microsoft 365 na 18 měsíců. Současně platí, že období předplatného pro jednotlivce se tímto povýšilo na verzi pro rodiny, takže máte na 18 měsíců předplatné Microsoft 365 pro rodiny.

Microsoft umožňuje, abyste si aktivovali předplatné na několik let dopředu. Když bude předplatné pro jednotlivce zlevněné, můžete si ho koupit třeba na tři roky. K tomu následně přidáte předplatné pro rodiny na rok a Microsoft vám celé období převede na rodinné předplatné. Takže máte čtyři roky rodinného předplatného, které vás ovšem vyšlo levněji, než kdybyste koupili čtyři roční rodinná předplatná.

Ušetříte i tisíce Příklad z praxe. Řekněme, že koupíte Microsoft 365 pro jednotlivce za 799 Kč. Za takovou cenu teď krabicovou verzi nabízí Datart, ElectroWorld a Planeo. Když koupíte dvě licence, máte 24 měsíců za šestnáct stovek. I kdybyste následně přidali rodinné předplatné v plné doporučené ceně, stálo vás 36 měsíců 4 300 Kč. Běžně byste přitom za tři roky zaplatili 8100 Kč, tedy skoro dvakrát tolik. A když spojíte dvě aktuální akce, tj. koupíte dvě roční individuální krabicové licence za celkem 1600 Kč a pak onen 27měsíční rodinný balík z Amazonu za 2300 Kč, budete mít Microsoft 365 pro šest lidí na čtyři roky a tři měsíce jen za 3900 Kč, tedy 76 Kč na měsíc.

Předplatné si takto nemůžete aktivovat na nekonečnou dobu. Stropem je pět let, přičemž ve světě softwaru a internetových služeb si stejně nedovedeme představit, že by si někdo chtěl předplatit delší období. Teoreticky však můžete pokračovat v popsaném postupu příště pokračovat.

Když před vypršením předplatného aktivujete Microsoft 365 pro jednotlivce, stane se z vašeho předplatného zase varianta pro jednotlivce, kterou pak povýšíte na rodinnou verzi. Produktové klíče nemají expirační dobu, takže si je teoreticky můžete nakoupit do zásoby a aktivovat je až po letech, ale to už byste si museli být hodně jistí tím, že třeba za sedm let pořád budete o službu stát.

Za tip děkujeme našemu vývojáři.

Za nákupy, které v e-shopech uskutečníte prostřednictvím odkazu v článku, může Živě dostat provizi.