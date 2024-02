Tři opatření, která mají zabránit škodlivým deepfakům. Podpořilo je 700 osobností včetně lidí z DeepMind

Přes 700 osobností z celého světa, včetně předních počítačových vědců ze společností jako je Google DeepMind či OpenAI podepsalo otevřený dopis, ve kterém požadují regulaci deepfake obsahu. Podle nich je situace příliš vážná, navrhují tři hlavní opatření, která mají vzniku a tvorbě škodlivých videí zabránit.

Hlavním autorem dopisu je matematik Andrew Critch z Kalifornské univerzity v Berkeley, který se na katedře elektrotechniky a informatiky zabývá výzkumem umělé inteligence. „Deepfakes představují obrovskou hrozbu pro lidskou společnost a již nyní způsobují rostoucí škody jednotlivcům, komunitám a demokracii,“ vysvětluje úvodem, proč dopis vznikl. „Potřebujeme okamžité kroky v boji proti šíření deepfaků a já a moji kolegové jsme vytvořili tento dopis, aby lidé na celém světě mohli vyjádřit svou podporu legislativním snahám o zastavení deepfaků,” dodává Critch.

Jednotlivé hrozby pak dopis podrobně rozebírá, ke všem tvrzení přidává odkaz na zdroje. Upozorňuje například na šíření nekonsensuální AI pornografie, která podle autorů stále častěji míří i na nezletilé osoby. Uvádějí, že počet takového obsahu se mezi lety 2022 a 2023 zvýšil o 400 procent, navíc stále platí, že drtivá většina deepfake videí je pornografického charakteru.

To byl případ i americké zpěvačky Taylor Swift, jejíž nahé deepfaky zaplavily internet minulý měsíc. Díky těmto obrázkům a videím se debata o škodlivosti deepfaků posunula z odborných míst do politických, avšak ani v USA, ani v Evropě zatím legislativa upravující deepfaky neexistuje. Teprve se připravuje a jak bývá zvykem, přijetí bude trvat přinejlepším měsíce.

„Masové zmatení společnosti“

Dopis ovšem vznikl právě z toho důvodu, aby tento proces byl urychlen. Nejde totiž jen o pornografii - autoři popisují, že přibývá podvodů směřovaných na běžné osoby a podniky, tento počet se loni zvýšil o 3000 procent. Navíc technologie se začíná zneužívat při volbách, autoři vyslovují obavy z narušení demokratických procesů na světě.

Výsledkem je to, co dopis popisuje jako „masové zmatení společnosti“. Lidé už nebudou vědět, čemu věřit, nemluvě o tom, že umělecký sektor bude ochromen. Nepomáhá, že podle autorů existují stále dostupnější a pokročilejší nástroje, kterými deepfakes lze vytvářet - dopis zveřejnili jen pár dní poté (náhoda, nebo ne?), co se na světě objevila úchvatná AI videa z nového nástroje Sora od OpenAI.

Paradoxně minimálně jeden zaměstnanec OpenAI tento dopis podepsal. Mezi signatáři jsou také lidé z DeepMind od Googlu, tedy společnosti, která stojí za AI modelem Gemini. Podpis připojil i vědec Yoshua Bengio, často považován za jednoho z otců moderních AI. Celkem vyjádřilo dopisu podporu několik stovek výzkumníků a několik politiků - třeba dva exprezidenti Estonska - plus řada osobností ze showbyznysu.

Pokuty všemi směry

Dopis vyzdvihuje tři opatření, která mají škodlivým deepfakům zabránit. Všechna by měla obsáhnout připravovaná legislativa. Autoři si myslí, že pokud budou pravidla nastavena dobře, nebudou pro podniky ani zatěžující