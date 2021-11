Trh v době nedostatku. Jak výrobci reagovali na covid a co to znamená pro budoucnost

Kromě zvyšování cen, nedostupnosti zboží nebo tzv. scalpingu mění současné problémy na trhu s čipy a počítačovými komponentami chování výrobců. Jak a jaké to má implikace?

Je tomu rok, kdy začaly zdražovat grafické karty a kdy už se projevovaly první náznaky nadcházející krize nedostatku komponent. Jak situace vypadá z pohledu zákazníka, všichni moc dobře víme. Podíváme se tedy podrobněji na změnu chování výrobců a nové přístupy k uvádění produktů na trh nebo výrobě.

Prioritizace

Není pochyb, že v době letošního nedostatku by výrobci chtěli vyrobit a prodat co nejvíce svého zboží, nicméně i oni čelí mnoha limitům. Ten nejdiskutovanější má podobu omezených kapacit polovodičových fabrik v kombinaci s problémy, jako je nedostatek vody či materiálu pro výrobu čipů tykající se výrobců polovodičů TSMC, ale i Samsungu, zatímco Intel se u 10nm procesu pere s vícero problémy. Firmy jako AMD, Nvidia, Qualcomm či Apple musí alokovat výrobu na měsíce dopředu a navzájem se perou o volné kapacity. To souvisí i s aktuálními problémy automobilek a dalších průmyslových výrobců, o nichž píšeme na straně 16.

O dalších problémech se nemluví tolik, ale nejsou méně závažné. Kvůli koronaviru vázne a zdražuje doprava, a to hlavně mezi kontinenty. To neovlivňuje pouze dodávky k zákazníkům, ale i mezi jednotlivými firmami v celém výrobním řetězci. Ten je sám o sobě problematický, protože nedostatek jedné součástky (hodně zmiňované byly GDDR paměťové moduly) zbrzdí produkci celého konečného produktu. A velká poptávka problémům nepomáhá.

V této situaci musí firmy pečlivě zvažovat, které produkty dostanou prioritu. Omezení přicházejí ze všech stran – výroba, doprava, součástky –, takže celým procesem projde nižší počet zboží. Zároveň je poptávka tak vysoká, že si výrobci bez ohledu na zákazníky mohou volit, co chtějí poslat do výroby. Je tedy pochopitelné, že sahají po produktech, na nichž vydělají nejvíce. Hezky to je vidět na příkladu AMD; čipletové procesory zaberou na nedostatkových waferech znatelně méně místa než velké čipy grafických karet – proto AMD nedodává na trh tolik GPU. Nevydělá na nich tolik.