Třetina objednávek z e-shopů míří do výdejních boxů. Už jsou oblíbenější než doručení domů

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) letos spustila portál s výročními statistikami e-shopů. Ten mj. ukazuje stagnující počet online prodejců, kterých je v Česku stabilně zhruba 50 tisíc. Celkový roční obrat je v posledních pěti letech okolo 190 miliard korun. Nad 200 miliard, konkrétně 223, vystřelil jen v roce 2021, kdy lidé zavření doma během covidu nakupovali ve větším objemu.

Třetina zákazníků nakupuje online alespoň jednou za měsíc, 12,4 % Čechů pak jednou týdně. Jen přibližně 8 % e-shopy zcela ignoruje, případně na internetu nakupuje méně než jednou ročně. Na počítačích nakupuje 55 % dotázaných (31 % na noteboocích, 24 % na desktopech), 42 % objednávek připadá na mobily a 3 % na tablety.

Elektronika tvoří 30 % celkových tržeb z e-shopů, za nimi následují jídla a nápoje (10 %) a kosmetika a drogerie (10 %).

A jak lidé nejčastěji platí? Dominují online karetní transakce, ty mají 42,5% podíl, bankovní převody mají 11,8% zastoupení, dobírky 13,1% a platby při odběru na prodejně 6,8%. Z toho 8,1 % osobních plateb u dobírky nebo odběru probíhá hotově. Podle APEKu ale roste význam mobilních plateb. Google Pay má 12,6% podíl, Apple Pay 9,9%, ostatní systémy 2,6%. U nich ale APEK pravděpodobně sčítá online i fyzické platby na terminálech.

Postupem času se také proměnily způsoby doručování, lidé již upřednostňují samoobslužné automaty. V roce 2022 jich bylo v ulicích 6000, loni dvojnásobek. Díky tomu také vystřelil podíl doručení do boxů z 13,3 % na 34 %. Ostatní se propadají. Na domovskou adresu šlo 24,6 % objednávek, na výdejní místa či poštu 18,9 %, do obchodů 17,7 % a do zaměstnání si balíky nechává posílat 4,5 % lidí.