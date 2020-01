Třetina lidí touží po digitálním detoxu a chce smazat kámoše z Facebooku

Začátek roku se už tradičně nese ve znamení nejrůznějších předsevzetí, která zpravidla vydrží jen do konce ledna. Zdá se, že se to netýká jen diet, konzumace alkoholu a permanentek do posiloven, Kaspersky Lab si totiž nechal udělat průzkum mezi evropskými uživateli počítačů.

Téměř třetina (29,7 %) dotázaných z dvoutisícového vzorku by ráda omezila čas, po který kouká do obrazovek svých počítačů – nehledě na to, jestli se jedná o mobil nebo třeba laptop.

Něco málo přes 18 % pak nechce usínat s telefonem nebo tabletem (o laptopech nemluvě) na nočním stolku. A konečně 11 % respondentů by rádo vymazalo z Facebooku pochybné přátele. Lidé toužící po digitálním detoxu jednoduše nechtějí mít v seznamu kontaktů své sociální sítě ty, které v životě neviděli, anebo jen letmo kdesi na večírku.



Google na digitální detox pamatuje i ve svém Androidu

Na přemíru alternativního kybernetického života už nějaký pátek pamatují také samotné sociální sítě i počítačové firmy a zavádějí do svých produktů možnost omezit svoji aktivitu. Novější verze Androidu od Googlu tak nabízejí třeba funkci