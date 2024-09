Třetina generativních AI zanikne do konce roku 2025, předpovídá Gartner

Téměř třetina generativních AI zanikne do konce příštího roku, předpovídá analytická agentura Gartner. AI boom zahájilo veřejné spuštění ChatGPT na konci listopadu 2022. Od té doby se řada subjektů veřejně předhání v tom, aby ukázaly co nejlepší výsledky.

Kromě již zmíněné služby od OpenAI, která staví na vlastním jazykovém modelu GPT, na trhu působí Gemini od Googlu, Claude od Anthropicu, Mixtral od Mistral, LLaMA od Mety nebo Grok od xAI. Vedle textových generativních AI existují také obrázkové, kde se prosazují hlavní Medjourney a Dall-e.

Dohromady je ale projektů víc a podle Gartnera budou do konce roku 2025 práce ukončeny na nejméně 30 % z těch, které tou dobou překročí fázi vývoje označovanou jako proof of concept. Z důvodů agentura jmenuje nízkou kvalitu dat, nedostatečnou kontrolu rizik, rostoucí náklady nebo nejasnou obchodní hodnotu.



V Opeře můžete provozovat jazykové modely na vlastním hardwaru

V tuto chvíli se již dostáváme do bodu, kdy se jednak vedení firem, jednak akcionářstvo zajímají o to, kdy se nasazení AI promění v zisk. Před koncem července zažily velké technologické podniky největší propad ceny akcí na burze Nasdaq od roku 2022. Masivní investice do AI se totiž zatím příliš neodráží ve finančních výsledcích, jak řekl mj. analytik ze Swissquote Bank pro Sky News.

Firmy nasazující AI podle šetření agentury Gartner zaznamenaly zvýšení příjmů o skoro 16 %, 15 % úspor a růst produktivity o necelých 23 %. Šetření je loňské, zúčastnilo se ho 822 podniků. Pozitiva prý nejsou vidět hned, což nicméně nesnižuje jejich hodnotu.

