Třetí Týden mobilně z karantény. Svět se točí dál, jen mu není moc do smíchu

Třetí Týden mobilně z karantény, a i tentokrát můžeme konstatovat, že se dění kolem mobilních telefonů nezastavuje. Podmínky se dokonce mění k lepšímu! V týdnu začala platit novela Zákona o elektronických komunikacích, která urychlí a zjednoduší přenos čísla mezi operátory. Není to vtip, byť to vyšlo na apríla. Vlastně letošní apríl jako by nebyl, nikdo nemá chuť vtipkovat. Jestli zastáváte názor, že smích léčí, mrkněte na loňské úlovky:

T-Mobile oznámil, že pouhá třetina jeho předplacenkářů dobíjí online. Zbytek stále vychází z bezpečí domovů, nakupuje kupóny, nebo čeká v trafice u terminálu. Vy to patrně nejste, ale vaši rodiče a prarodiče možná ano. Promluvte s nimi, naučte je dobíjet přes appku nebo na internetu. Je to na vás. Pokud nebudou slyšet na větší pohodlí, zkuste na ně 50% bonus za dobití. Nabijí stovku, T-Mobile jim přičte 150 Kč.

Charge 4 je první fitness náramek od Fitbitu s vlastní GPS. Vývoj značky Huawei v průběhu týdne hned dvakrát potvrdil kvality: P40 Pro má první flek v žebříčku DxO a mluvili jsme také o první 40W bezdrátové nabíječce.

A nakonec je tu iPhone 9. Týden mobilně jsme natáčeli ve čtvrtek dopoledne, tento článek píšu v pátek navečer a v tomto krátkém mezidobí se změnilo jméno telefonu (na iPhone SE) a termín uvedení (na pátek 3. dubna). Jak to dopadlo? V neděli po vydání tohoto článku možná už budete chytřejší :-)