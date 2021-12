Trendy českého i globálního Googlu v roce 2021. Vyhledával se hlavně covid, sčítání lidu a Zeman

Konec dalšího roku se přiblížil, takže všichni rekapitulují. Google při této příležitosti popsal, co lidé hledali. Globálně jsme nejvíce v historii zjišťovali, jak se uzdravit (dotazy jako how to heal a podobné).

Než se vrhneme na výsledky, musím upozornit, že Google zveřejňuje trendy, nikoli nejhledanější klíčová slova. Projdeme si všechny zveřejněné globální kategorie a porovnáme je s trendy v Česku. Některé kategorie pro Česko zveřejněny nebyly, pak uvidíte jen celosvětové trendy. Poslední kategorie „Jak?“ se naopak týká jen Česka.

Podle Googlu lidé na celé planetě v roce 2021 nejčastěji hledali informace ze sportu. Příslušné dotazy okupují skoro všech deset nejvyšších příček. Jediným nesportovním tématem v této skupině byl na 9. místě seriál Squid Game, z něhož se na Netflixu stal nečekaný hit. Na 10. místě pak najdeme rappera DMX, který na jaře zemřel na předávkování.

Globální trendy ve vyhledávání v roce 2021

Australia vs India India vs England IPL NBA Euro 2021 Copa América India vs New Zealand T20 World Cup Squid Game DMX

České trendy ve vyhledávání v roce 2021