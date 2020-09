Trapas celníků: Zadrželi „padělaná“ sluchátka AirPods, šlo ale o pravé OnePlus Buds

Jeden drobný omyl, kterým se nyní baví celý internet. Americký Úřad celní a hraniční ochrany (CBP) se pochlubil, že koncem srpna zadržel na hranicích 2000 padělaných sluchátek Apple AirPods. Vydal k tomu tiskovou zprávu, příspěvek dal na všechny své sociální sítě. Bystří uživatelé si ale rychle všimli, že to, co je na přiložených fotografiích, nejsou AirPods, ale One Plus Buds. Úřad se totiž spletl a ve skutečnosti zadržel zcela legitimní a pravá sluchátka, která považoval za padělky Applu.

Na celé situaci je nejhumornější styl oznámení, kterým úřad informoval o zadržených padělcích. „Tohle není Apple,“ napsal CBP s tím, že se má jednat o falešné zboží v hodnotě 398 tisíců dolarů. Ano, Apple AirPods to skutečně nebyly, protože vypadají jinak. Na fotkách jsou vidět OnePlus Buds, rovněž bílá sluchátka, ale od jiného výrobce. Navíc nejsou padělaná.

Reálně tak mělo zboží hodnotu 158 tisíc dolarů, protože tolik stojí 2000 kusů OnePlus Buds. Jeden pár vyjde v USA na 79 dolarů - stále si člověk mírně připlatí, ale zdaleka ne tolik jako u AirPods, která začínají na 139 dolarech.

Hey, give those back! 🙃 — OnePlus USA (@OnePlus_USA) September 14, 2020

Nutno dodat, že OnePlus Buds skutečně vypadají velmi podobně jako AirPods. Čínský výrobce byl dokonce obviňován z kopírování designu Applu. Ale celníci by měli být právě ti lidé, kteří rozdíl poznají, jelikož mají pravomoci odstavit celou jednu zásilku s tisíci kusy zboží. Navíc balení obou sluchátek jsou zřetelně odlišná.

Společnost OnePlus na to reagovala na Twitteru pobavením, pouze vyzvala CBP, ať zásilku vrátí. Samotní celníci se zatím k přešlapu nevyjádřili.