Transcend StoreJet 600: hliníkový disk s M.2 SSD se hodí k Macům, ale poběží i s Windows

Do nabídky Transcendu přibyl externí disk StoreJet 600, který svým designem míří především mezi uživatele Macbooků. Jde o hliníkové pouzdro, které v sobě ukrývá tradiční SATA SSD do slotu M.2. K počítači se připojuje pomocí USB typu C a nabídne kapacitu 240 GB.

Disk využívá rychlé rozhraní USB 3.1 Gen 2 a nabízí maximální rychlost čtení 470 MB/s. Samozřejmě bude fungovat i v Macboocích s rozhraním Thunderbolt 3. Kromě kabelu s dvěma konektory USB typu C přibaluje výrobce k disku i kabel s běžným USB typu A a půjde tak připojit i k počítačům bez moderního konektoru. Disk váží pouze 47 gramů a tloušťka je 7,5 mm.

Disk je z výroby naformátován jako HFS+ určený pro Macy, po připojení k PC s Windows je však možné disk přeformátovat na NTFS a využívat i mimo prostředí macOS. U jablečného systému se také nabízí upgrade na nový souborový systém APFS, který je pro úložiště typu SSD optimalizován. A to především v případě, kdy by disk nebyl využíván pouze pro skladování dat, ale i instalaci systému.