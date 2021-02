Trackball je zajímavou alternativou myši, vyzkoušeli jsme levnou značkovou novinku Logitech Ergo M575

Utekly více než tři roky, kdy jsem naposled testoval trackball, a to také od Logitechu. Byl to model MX Ergo. Žádný další výrobce se do tohoto okrajového způsobu ovládání ukazatele na displeji totiž nehrne. Ostatně i frekvence, s jakou Logitech nové modely vydává, napovídá, že cílová skupina bude velmi malá.

Logitechu MX Ergo šlo vytknout máloco, nicméně jedna výtka, která z oné dokonalosti vyplývá, bývá o to důležitější: cena. Dnes se MX Ergo prodává za dva a půl tisíce, což skalní fanoušci rádi dají, noví, nerozhodní zájemci si však takovou investici dvakrát rozmyslí. A právě pro ně přichystal Logitech nový model Ergo M575, stojí totiž o tisícovku méně.