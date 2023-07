Trable s X. Aplikace na iPhonu musí mít jméno o dvou znacích. Účet @X firma zabavila, majiteli nabídla kšiltovku

V posledním Týdnu Živě jsme mj. rekapitulovali problémy spojené s přejmenováním Twitteru na X. A přidávají se další.

Na Androidu už je aplikace přejmenovaná. Uživatelům se zatím změnila pouze ikonka, jméno zůstává, ale i to je otázkou času. Zato v Apple App Storu má X Corp. problém. Jedno z před lety stanovených pravidel říká, že jméno aplikace musí obsahovat minimálně dva znaky (kuriózní detail je, že to platí pouze na profil aplikace v obchodě, v mobilu jednoznakové jméno aplikace nevadí).

Jak to dopadne? Požádá X o výjimku? Schválí ji Apple? Firma se zatím nevyjádřila, budoucnost ukáže…

Oživeno: Než jsme článek vydali, problém je vyřešený, aplikace na App Storu už se jmenuje X. Jak k tomu došlo? Zavolal Musk Cookovi? Je to výjimka, nebo se změnila pravidla pro všechny?



Na Google Play to šlo rychle, na Apple App Storu nakonec také.

Kterak si X vzalo @X

Pak je tu kontroverze kolem převzetí účtu @X. Firma si jej prostě vzala, aniž by o tom byť jen informovala původního majitele. Tím je Gene X Hwang – fotograf, marketér a spoluzakladatel agentury Orange Photography.

Věci se začaly hýbat, až když se spojil s redakcí TechCrunch s tím, že je ochotný vyjednávat a čeká, až se někdo z X ozve. Nabídka skutečně přišla, ale odměna se nezdá být adekvátní. Firma jako „odraz uznání“ nabízí logem opatřený „merch“ a prohlídku newyorkského sídla firmy.



Nutno dodat, že podle terms and conditions má firma právo takto s účtem naložit. Přesto lze celý postup označit za nešťastný a uspěchaný (což je slovo, které se v souvislosti s rebrandingem Twitteru objevuje často).

Můžeme debatovat nad tím, jakou hodnotu účet X pro firmu X má. Experti připomínají několik případů z minulosti, kdy atraktivní účty na sociálních sítích změnily majitele za částky v řádu tisíců dolarů. Ale účet sebrat, pak nabídnout kšiltovku a prohlídku kanceláří, zní jako urážka.

Dnes Hwang tweetuje z nového účtu @x12345678998765, kam mu firma přenesla veškerá data z účtu minulého. Na adresu výběru uživatelského jména zavtipkoval: „Měl jsem je požádat o toho modrého ptáka, když ho teď nebudou potřebovat.“ Jak to dopadlo s kompenzací, není známo.

Via BleepingComputer a TechCrunch