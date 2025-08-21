TP-Link Tapo H110 připojí do chytré domácnosti i hloupé produkty. Má Matter a funguje jako dálkový ovladač

Začátkem roku uvedený chytrý hub Tapo H110 je už dostupný i v Česku. Malý puk od TP-Linku se bude hodit všem stavitelům chytré domácnosti, kteří by chtěli automatizovat také produkty, jež na to vůbec nebyly připravané. Stačí však, aby používaly (infračervený) dálkový ovladač.
Tapo totiž obsahuje IR vysílač a umí ovládat přes 8000 zařízení, výrobce navíc bude databázi každé tři měsíce aktualizovat. V současnosti umí řídit 18 typů elektroniky: čističky vzduchu, DVD přehrávače, elektrické přímotopy, kamery, klimatizace, ohřívače vody, projektory, robotické vysavače, set-top boxy, sušičky na prádlo, světla, televizory, vany na nohy, ventilátory, zesilovače, závěsy/rolety/žaluzie a zvlhčovače vzduchu.
Vedle toho H110 ovládá i některé produkty značky Tapo komunikující na frekvenci 868 MHz (zvonky, tlačítka, kamery, světla a různé senzory) a funguje též jako siréna s 19 zvuky a hlasitostí až 93 dB.
Tou nejdůležitější částí je ale Wi-Fi a podpora protokolu Matter. Díky tomu půjde ony tisíce produktů ovládat nejen z mobilní aplikace, ale také ze systémů Google Home, Apple Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, to vše včetně hlasových asistentů. TP-Link podporuje i IFTTT. Zatím chybí integrace do Home Assistantu, ale skrz Matter nejspíš půjde základní ovládání zpřístupnit bez ní.
Tapo H110 lze ovládat i na dálku přes internet. Přímo v aplikaci je možné nastavit časové plány, kdy se má co se zařízeními provést. Možných scénářů jsou tisíce a v kombinaci s dalšími senzory nebo vstupy můžete zařídit například to, aby se všechny spotřebiče vypnuly, když odejdete z domu. Nebo se zapne klimatizace podle teploměru umístěného jinde. Či nastavíte sušičku prádla či jinou žravější elektroniku, aby se spouštěla na levnější „noční proud“.
Samotné Tapo má 79 mm v průměru a 32 mm na výšku. Může se položit na stůl i připevnit na stěnu. Napájí se pomocí USB-C a příkon je dle zatížení mezi 0,65 a 2 W. Najednou obslouží až 64 zařízení. Více dálkově ovládaných produktů v jedné místnosti stejně mít nebudete.
Tapo H110 přitom ani moc nestojí, takže jich můžete koupit více, abyste chytré dálkové ovládání přesunuli také jinam. V Česku stojí od 550 Kč. Na trhu jsou rovněž alternativy. Například Broadlink RM4C Mini za 400 Kč nebo vyšší model RM4C Pro za 500 Kč. Nepodporují Matter a nemají sirénu, ale rovněž fungují jako univerzální dálkové ovladače pro mobil nebo chytrou domácnost. Model Pro navíc podporuje nejen IR ovladače, ale i RF (433 a 315 MHz).