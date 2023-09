Toyota učí roboty dovednostem v mateřské školce. Učitel jim ukáže postup a roboti ho opakují

Toyota Research Institute (TRI) použil umělou inteligenci v „mateřské školce pro roboty“, aby naučil roboty připravovat snídani – nebo přesněji řečeno jednotlivé úkoly, které jsou k tomu potřeba. Co je zásadní: nezabralo to stovky hodin kódování, hledání a následného opravování chyb. Vědci dali robotům smysl pro dotek, zapojili je do modelu umělé inteligence a pak jim, stejně jako člověku, ukázali, jak na to.

Smysl pro dotek je dle odborníků „jedním z klíčových faktorů“. Tím, že robotům dali tento smysl, dokáže robot „cítit“, co dělá, což mu poskytne více informací. Výrazně to usnadňuje provádění obtížných úkolů ve srovnání s tím, kdy by se robot řídil pouze svým „zrakem“. Dokáže tak například manipulovat se sklenicí, aniž by jí rozbil, používat nástroje, nalévat tekutiny a loupat zeleninu. Podrobnosti přinesl magazín The Verge.

Robot, který má hmat

Stejně jako u lidí se i roboti učí lépe, když mají smysl pro hmat. Dokonalým příkladem je úkol obracení palačinky, kdy robot musí navázat kontakt s povrchem, který nevidí. Bez smyslu pro hmat má potíže a dosahuje špatných výsledků, ale úspěšně se tuto dovednost naučí, jakmile je schopen cítit interakci s prostředím.

„Jsme přesvědčeni, že by roboti měli nahradit lidi doma i v práci. Abychom toho dosáhli, provádíme špičkový výzkum, jehož cílem je, aby byli flexibilnější, robustnější a univerzálnější. Dnes jsme dosáhli malého průlomu,“ říká viceprezident pro výzkum robotů Russ Tedrake. Následně představuje novou metodu rychlého učení robotů zručnosti. Celý přístup je postaven na výkonné generativní technice AI, označované jako difuzní politika.

„To nám umožňuje učit roboty mnohem rychleji a s podstatně menším počtem demonstračních ukázek. Tento přístup je velkým příslibem pro vytváření tzv. velkých modelů chování. Stejně, jako velké jazykové modely způsobily revoluci v chatovacích botech, tyto modely umožní robotům vykonávat užitečnou práci způsobem, který dosud nebyl možný,“ vysvětluje Tedrake hlavní benefity.

Velký model chování

Až dosud se většina robotických manipulací zaměřovala na úlohy typu „vezmi a polož“, kdy je robot omezen na relativně jednoduché sady objektů, které přeskupuje. Přístup Toyota Research Institute jde podstatně dál a umožňuje bádat mnohem blíže k hranicím hardwaru.

Vedoucí oddělení Ben Burchfiel říká, že je „vzrušující vidět, jak se roboti zapojují do svého prostředí“. Celý proces začíná tím, že „učitel“ předvede malý soubor dovedností a model AI se pak „v průběhu několika hodin“ učí na pozadí. Burchfiel dodává, že „je běžné, že odpoledne robota učíme, přes noc ho necháme učit se a druhý den ráno přijdeme k fungujícímu novému chování“.

Vědci se pokoušejí vytvořit „velký model chování“ (LBM; Large Behavior Model) pro roboty. Podobně, jako se velké jazykové modely (LLM) trénují zaznamenáváním vzorů v textech napsaných lidmi, by se LBM od Toyoty měl učit pozorováním. Následně by měl umět zobecňovat a provádět novou dovednost, kterou dosud neuměl.

Učenliví roboti

Pomocí tohoto postupu se vědcům podařilo naučit roboty více než šedesát náročných dovedností, jako je nalévání tekutin, používání nástrojů a manipulace s deformovatelnými předměty. Do konce roku 2024 chtějí tento počet zvýšit na tisíc.

Podobný výzkum provádí i Google se svým robotickým transformátorem RT-2 a také Tesla. Podobně jako výzkumníci Toyoty i jejich roboti využívají získané zkušenosti k tomu, aby si odvodili, jak a co mají dělat. Teoreticky by roboti vycvičení umělou inteligencí mohli vykonávat úkoly bez jakýchkoli pokynů kromě obecných příkazů, které byste dali člověku (například „ukliď tu skvrnu“).

Přinejmenším roboti společnosti Google ale mají před sebou ještě dlouhou cestu, jak poznamenal deník The New York Times, když psal o výzkumu prováděném vyhledávacím gigantem. Timesy píší, že tento druh činnosti je obvykle „pomalý a pracný“, protože poskytnout dostatek tréninkových dat je mnohem těžší než nakrmit model umělé inteligence hromadou dat stažených z internetu.