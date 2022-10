Toto všechno měly umět už stařičké Osmičky, ale často to nezvládají ani současné Windows 11

Letos v létě jsme si připomněli desáté výročí od vydání přelomového operačního systému Windows 8. Přelomového v tom smyslu, že dokázal jako žádný jiný OS v minulosti rozdělit komunitu na dva nesmiřitelné tábory. Už víme, co bude po Windows 11 22H2. V říjnu panelový Průzkumník a za rok další velká aktualizace Zatímco ten první a výrazně větší jen nechápavě zíral na pastelovými barvami hýřící prostředí Metro a na hlavním panelu marně hledal cokoliv, co by alespoň vzdáleně připomínalo nabídku Start, ten druhý oponoval slovy, že přesně toto je ten správný směr, jak mají v 21. století vypadat Windows. Jak mohly vypadat Windows 8 Jak to dopadlo, všichni dobře víte, nicméně vraťme se opět o tu dekádu zpět, někdejší šéf Windows Steven Sinofsky se totiž na svém youtubovém profilu Hardcore Software pochlubil sérií videí, které nabízejí alespoň malý vhled do zákulisí raného vývoje Osmiček v roce 2010.

Rané náčrty Windows 8 Krátké šoty totiž obsahují animace a snímky nejrůznějších prototypů Windows 8, přičemž pokud máte dobrou paměť, anebo vám Windows 8 stále straší na některém z počítačů, snadno poznáte, že ani jeden z prezentovaných nápadů se v této podobě do finální podoby operačního systému nakonec vlastně vůbec nedostal.

Dlaždice na všechno Designéři v roce 2010 věřili, že se dlaždice Metra prosadí stejným způsobem jako později třeba widgety na Androidu. Každý program a webová stránka měly mít ten svůj a všechny jsme je měli najít na ploše Start Windows 8.

Dlaždice na všechno v prototypu Windows 8 Microsoftu se ale nakonec nepodařilo přesvědčit vývojáře třetích stran včetně velkých jmen jako Google, že přesně toto je ten správný směr. Namísto praktických dlaždic tak Windows 8 a jeho katalog aplikací zaplnil až na pár výjimek (většinou právě od Microsoftu) nekvalitní odpad, který snížil reputaci dlaždic k bodu mrazu.

Dlaždice v postranním panelu A když byste ty dlaždice/widgety nechtěli mít na ploše Start, která ve Windows 8 krátce nahradila klasickou nabídku Start, najdete je v postranním panelu, slibuje další záběr z interních prezentací v roce 2010.

Dlaždice/widgety v postranním panelu Ani tuto funkci nakonec finální Windows 8 nezískaly, Microsoft ale prakticky identickou technologii ohlásil ve Windows 11. Vždyť to jsou přece widgety! Trvalo to tedy nakonec jen 12 let a ani dnes to není dodělané.

K počítači a webu se budeme přihlašovat univerzálním způsobem Jedním z dalších rozpracovaných nápadů, který se mohl objevit už ve Windows 8, byl univerzální způsob přihlašování k počítači a do webových služeb ať už pomocí hesla, otisku prstu nebo rozpoznáním obličeje.

Windows Hello se na scéně nakonec objevilo až v Desítkách Ano, správně, řeč je o technologii Windows Hello, která se nakonec objevila na scéně až o pět let později ve Windows 10, a byť měla zprvu velké ambice, dodnes funguje spolehlivě jen na samotném OS a k univerzálnímu přihlašování k webovým službám používáme jiné prostředky.

Naše data budou k dispozici všude Další a naprosto správná myšlenka, o které přemýšleli designéři a inženýři z Redmondu, byl přístup k souborům skrze cloud.

Píše se rok 2010 a Microsoft chce propojit Windows s cloudem Webové disky jako Dropbox a SkyDrive (dnes OneDrive) se díky zvyšující se rychlosti domácího připojení těšily velké oblibě a Microsoft už tehdy pracoval s vizí, že něco takového integruje přímo do Windows pro vzájemnou synchronizaci a zálohu nejen souborů, ale i konfigurace systému. Jenže i v tomto případě to začalo alespoň trochu fungovat až ve Windows 10 a k dokonalosti a vizi jako na tehdejších slajdech to má dodnes pěkně daleko.

Na Netflix budeme koukat v IE V roce 2010 v Redmondu už dobře věděli, co se děje na jihu v Mountain View a že mladý Chrome nabírá na síle. O Firefoxu nemluvě. Z chřadnoucího Internet Exploreru se proto měla stát moderní brána do multimediálního webu. I na Netflix jsme v něm měli koukat! No, nedopadlo to.

Prohlížeč pro moderní web a multimédia? No Internet Explorer přece! Na celém záběru je tak nakonec nejzajímavější to, co se odehrává okolo okna prohlížeče. Autor si pohrál se zajímavým ztvárněním hlavního panelu a oznamovací oblasti. Nic z toho se ale do skutečného OS nedostalo.

Přijdete k počítači a objeví se na něm to samé, co máte na tabletu A máme tady další hezkou technologii, kterou chtěli mít inženýři ve Windows 8, kdyby se z nich stala univerzální platforma na cokoliv. Dejme tomu, že budete mít velký počítač a tablet.

Sdílení pracovního prostředí napřič zařízeními prostým přiblížením Na tabletu budete prohlížet třeba web, pak se zvednete z gauče, přejdete k počítači a ejhle, kouzlo! Zobrazí se na něm automaticky to samé. Pomůže bezdrátová síť a senzory v tabletu. Ne, nedočkali jsme se. Tato vize totiž předpokládala, že by musely opět nejprve všude běžet Windows: na telefonu, na tabletu, na PC. Něco takového může ve svém kompletním ekosystému vyvinout jen Apple.

Windows 8 budou díky ARMu úplně všude! Ano, ano, na to si dobře pamatuji, když nám tehdejší šéf Microsoftu Steve Ballmer ukazoval zkraje roku 2011 na Consumer Electronics Show prototyp armových Windows.

Windows 8 poběží na tabletu, laptopu, desktopu... Ta se sice na scéně nakonec skutečně objevila a rozvíjejí se dodnes, jenže to všechno dopadlo trošku jinak. Microsoft doufal v to, že se z Windows díky armovým SoC stane univerzální platforma téměř pro cokoliv – a v roce 2010 ještě mohl mít opravdu nějaké teoretické šance –, jenže boj o kapesní počítače a telefony naprosto spektakulárně projel s Androidem.