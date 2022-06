Totální štít pro všechny. Firefox testuje izolaci cookies při základní ochraně soukromí

Již delší dobu Firefox ve výchozím stavu chrání své uživatelky a uživatele před sledováním. Nabízí také volitelnou přísnější ochranu, u které ovšem hrozí vyšší riziko, že poškodí aspoň část funkčnosti webové stránky. Firefox blokuje také těžbu kryptoměn.

Mozilla tímto s ochranou soukromí na webu neskončila a v rámci projektu Test Pilot teď zve k vyzkoušení další štítové vrstvy. Total Cookie Protection je zjednodušeně řečeno dalším krokem směrem k soukromí a posiluje již zmíněnou integrovanou ochranu. Kolem cookies staví virtuální plot, jímž je Firefox izoluje.

Jde o to, aby vás cookies nemohly sledovat, když navštívíte jiný web. Když tedy přijdete na stránku č. 1, tak ta nebude schopná zjistit, co jste dělali na webu č. 2 – a obráceně. Mimochodem, pokud vám pojem Total Cookie Protection (TCP) připadá povědomý, není to náhoda. Poprvé Mozilla koncept představila v souvislosti s Firefoxem 86.

Lepší ochrana ve výchozím nastavení

Ani po roce se nejedná o standardní výbavu prohlížeče ve smyslu, že by byla aktivní z výroby. Mozilla dosud TCP schovávala jen pro přísnou úroveň ochrany, později ji zapnula v anonymních oknech. Jak upozornil Martin Brinkmann, nezisková organizace teď technologii testuje v režimu běžném, hovoříme tedy o výchozí ochraně proti sledování.

Někteří si tak všimnou, že je Firefox zve k otestování funkce. Výzvu pochopitelně můžete odmítnout, a to i zpětně. Kdyby se vám zdálo, že nějaká stránka nefunguje správně, vypněte ochranu klepnutím na štít na začátku adresního řádku. Pokud vám TCP připadá zajímavé, ale výzvu k testování nevidíte, zapněte v prohlížeči přísnou ochranu.

