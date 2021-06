Ovládejte Total Commander jako profíci. 20 tipů a triků pro populárního správce souborů

Aktuální složku lze do seznamu oblíbených přidat tak, že nejprve stisknete Ctrl+D a následně klávesu plus . Položku si pak můžete libovolně pojmenovat. Přes volbu Ctrl+D-Nastavení se dostanete k seznamu všech oblíbených položek, kde je můžete editovat, přidávat, nebo mazat.

Komentář k souboru je možné přidat buď přes nabídku Soubor-Změnit komentář , nebo zkratku Ctrl+Z . Tím otevřete okno s textovým polem, do kterého můžete zadat komentář. Touto operací nijak nezměníte původní data – veškerý text je ukládán do skrytého souboru descript.ion.

Soubory a složky lze opatřovat komentáři, které mohou podrobněji popisovat, co obsahují. Komentáře pak lze zobrazit tak, že klepnete pravým tlačítkem myši do záhlaví sloupce daného okna a z nabídky vyberete Komentáře , případně můžete použít trochu krkolomnou zkratku Ctrl+Shift+F2 .

Další zajímavou funkcí Total Commanderu je možnost tisku souborů v určité složce. K čemu to může být dobré? Například pokud zálohujete data na optické disky – pak do jejich obalu můžete vložit papír se seznamem uložených souborů.

Fronta kopírování

Ke kopírování souborů slouží v Total Commanderu klávesa F5. Zkuste si ale představit situaci, kdy potřebujete na přenosný nebo síťový disk zkopírovat více složek nebo velkých souborů z různých míst. Pokud spustíte více kopírování najednou, bude přenos výrazně pomalejší, než když je spustíte za sebou.



Fronta kopírování

Total Commander pro tyto účely nabízí frontu. Funguje poměrně jednoduše – postupně si vyberete soubory/složky, které chcete kopírovat. Po stisku klávesy F5 však nestisknete Enter ani OK, ale možnost Do fronty. Tímto způsobem si do fronty můžete zařadit vše, co potřebujete. Po zařazení poslední položky stiskněte tlačítko OK, čímž dojde k postupnému zpracování celé fronty.