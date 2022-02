Toshiba do roka uvede 26TB disky. Do pěti let se dostane na 40TB

Z pohledu pevných disků už společnosti jako Seagate nebo Western Digital zveřejnily plány na budoucí roky. Tentokrát se přidala Toshiba, která počítá s relativně pomalým tempem zvětšování kapacity.

Toshiba plánuje do prvního čtvrtletí příštího roku představit pevný disk s kapacitou 26 TB, který bude jako první používat technologii MAS-MAMR (Microwave Assisted Switching – Microwave Assisted magnetic Recording), jež nahradí stávající FC-MAMR (Flux Control – Microwave Assisted Magnetic Recording).

Od 20TB modelů už Toshiba bude používat 10 ploten v rámci jednoho 3,5palcového pevného disku, přičemž další skok na 11plotnové disky bude kolem let 2024 až 2025 s prvními přibližně 30TB modely.

V této době začne Toshiba také nasazovat novější technologii HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording). S touto technologie kolem roku 2027 uvede i první 40TB pevné disky.

Pokud to srovnáme s konkurencí, jedná se o velmi pozvolné tempo růstu kapacity. Například Seagate už teď začal vyrábět 22TB disky a již dříve oznámil, že první 40TB disky dorazí do roku 2025 a 100TB modely pak do roku 2030.