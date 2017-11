Top 5: Tohle jsou největší průšvihy Microsoftu. Věci, které se opravdu nepovedly

Přehrávač Zune

Tento přešlap je sice už hodně vousatý, ale o to bolestivější. Zune měla být odpověď Microsoftu na krále MP3 přehrávačů Apple iPod. Po stránce hardwaru na tom byl Zune skvěle a měl i velmi povedený systém a přístup do obchodu s hudbou. Nic v době uvedení nenasvědčovalo tomu, že by se tento tah neměl Microsoftu povést. Zune se držel zuby nehty od roku 2006 necelých šest let.

Na iPod to ale nestačilo. Navíc přišel v době těsně před příchodem smartphonů, které se staly pro MP3 přehrávače katem. Jen pro zajímavost, Windows Phone 7 byl po grafické stránce hodně inspirovaný právě softwarem přehrávače.



Microsoft chtěl vlastní iPod. Zune byl sice hezký přehrávač, trh už ale dávno patřil Applu.