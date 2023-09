TOP 5: „Moc jsem nevěřil, ale spletl jsem se“

Hraní v cloudu

Že hra poběží na výkonném hardwaru vzdáleném půl světadílu a k vám se bude jen streamovat obraz a zvuk, zní jako skvělý nápad. S prvním komerčním nasazením jsem se ale stavěl ke streamování her dost rezervovaně. Hodně totiž záleží na rychlosti vašeho internetového připojení a odezvy. Je tu velmi tenká hranice mezi skvělým herním zážitkem a průšvihem.

Ale pokud jako já sedíte na optice 500/500 Mb/s, tak není problém najezdit desítky hodin ve Forza Horizont 5 přes Xbox Cloud Gaming a další desítky hodin nechat v Kingdom Come: Deliverence přes Nvidia GeForce Now. Fakt to funguje a bude to ještě lepší.

True Wireless sluchátka