Tohoto robota budete chtít do ložnice. Díky kameře a AI dokáže posbírat rozházené oblečení

Robot, který dokáže z hromady oblečení rozházeného po podlaze posbírat několik kusů najednou, by mohl pomáhat s úklidem nepořádku v ložnicích. O zajímavém způsobu praktického využití počítačového vidění a umělé inteligence informuje magazín New Scientist.

Sbírání hromady oblečení a uchopení více kusů současně je pro člověka jednoduchá záležitost, ale činnosti, jako je zjištění, kde jsou okraje oblečení a jak je sesbírat, představují pro roboty nečekaně velký problém. Ken Goldberg z Kalifornské univerzity v Berkeley a jeho kolegové vyvinuli robotický systém, který řeší takzvaný „problém teenagerů“, tedy jak co nejefektivněji posbírat rozházené oblečení.

Kamery a umělá inteligence

Robot využívá k rozpoznávání oblečení kamery a umělou inteligenci, díky čemuž dokáže minimalizovat počet kroků nutných k úklidu. Vědci nejprve vyzkoušeli dva odlišné přístupy – jeden s použitím kamery vnímající hloubku a druhý s použitím standardní barevné kamery.

Úkolem robota bylo roztřídit hromadu deseti kusů oblečení včetně ponožek, triček a šortek. Jakmile robot dokončil ukládání předmětů do koše, měl možnost je vysypat a začít s úkolem znovu, přičemž se učil zcela sám a bez lidského dohledu. Celým procesem prošel více než dvěstěkrát.

Po porovnání obou přístupů je Goldberg a jeho tým zkombinovali. Naprogramovali robota tak, aby předtím, než nějaké oblečení zvedne, provedl jeho přerovnání. Zjistili, že jejich systém vylepšený umělou inteligencí je téměř o 70 % účinnější než robot, který pouze uchopuje náhodné kusy oblečení jeden po druhém.

Zatím je pomalejší než člověk

Robot při takovém stylu práce potřeboval méně pohybů směrem ke koši na prádlo. Musel však vykonat o něco více práce, spočívající v přerovnávání jednotlivých kusů – například přesunout oblečení k sobě, než ho mohl vyzvednout. Výsledky ukázaly, že robotický systém není tak rychlý ani efektivní jako člověk, který by pravděpodobně dokázal posbírat všech deset kusů prádla najednou. Je však efektivnější než jiné robotické ruce a v této oblasti se rychle rozvíjí.

„Věřím, že v příštím desetiletí se stane praktickým pomocníkem,“ říká Goldberg. „Robotický systém, jehož cena se bude pohybovat v řádu několika tisíc dolarů, podobně jako [robotické vysavače] Roomba, ale s ramenem, bude v podstatě schopen pohybovat se po domácnosti a udržovat podlahy v čistotě.“

Podle Anthonyho Pipea z University of the West of England je to významný pokrok v automatizaci problému úklidu oblečení z podlahy, ale zatím neřeší, jak třídit oblečení po jeho sebrání, což člověk snadno zvládne. Efektivitu by mohlo zvýšit použití dvojice robotických ramen namísto jednoho, říká Pipe, nicméně pak může být obtížné koordinovat sílu mezi těmito dvěma rameny.