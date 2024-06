Tohle není grafická karta, ale šuplík na SSD. MSI chce usnadnit výměnu úložiště

Tchajwanská společnost MSI na domácím veletrhu Computex ukázala nejen nedávno avizovanou desku s paměťovým modulem CAMM2 instalovaným naplocho, ale také netradiční kartu nazvanou M.2 Xpander Aero Slider Gen5. Připomíná lowendovou grafiku, ale ve skutečnosti tato komponenta bude sloužit pro doplnění SSD do desktopového počítače.

Zapojuje se do slotu PCIe, má jeden velký větrák a na vnější straně, kde by grafické karta měla výstupní konektory pro monitory, jsou dvě šachty pro výměnu SSD (jeto vidět na fotkách ITHome). MSI podporuje všechny myslitelné formáty M.2 až do atypických 22110 s délkou 11 cm. Xpander si poradí i s aktuální generací PCIe 5.0 ×4 a právě u nich přijde vhod zmíněný velký větrák, protože nejrychlejší současná úložiště hodně topí.

Chlazení lze aktivovat ručně, případně se může zapnout i automaticky, pokud je vevnitř SSD. Úložiště lze mimochodem měnit také za běhu (funkce hot-swap), což u běžných instalací přímo na desce není možné, ale nebylo by to ani praktické. Typičtější je to u serverových desek, nikoliv však v desktopu.

Xpander zatím slouží jako prototyp, takže není jasné, jestli se začne prodávat a za kolik. MSI chce na Computexu sondovat, zda je vůbec o takové řešení zájem. V minulosti už však firma jeden Xpander měla, sloužil ještě pro PCIe 3.0 a daly se k němu připojit čtyři M.2 karty. Tehdy se však ještě zapojovaly interně přímo na kartu, nikoliv skrz šachtu.