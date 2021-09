Tohle nejsou Jedenáctky, ale Linux. Windowsfx 11 opisuje opravdu důkladně

Brazilští vývojáři opět zasahují. Dosud věrně okopírovali Windows 10, teď se zaměřili na Windows 11. Čerstvě vydali Windowsfx 11 Preview, což je linuxová distribuce založená na Ubuntu, která ale přináší vizuál Jedenáctek. Nikoliv však inspiraci, ale prachsprosté vykrádání, kdy tvůrci ze systému Microsoftu vzali i tapety, ikonky a řadu aplikací přejmenovali tak, aby odpovídaly vzoru.

Instalační obraz ISO má přes 4 GB a Windowsfx je tak narvaný aplikacemi. Zatímco běžné distribuce se spoléhají zejména na open source software, tady najdeme i spoustu proprietárních programů s uzavřeným kódem. Nechybí herní klient Steam, přehrávač Spotify, prohlížeče Chrome a Edge nebo komunikátory Telegram a Microsoft Teams.

Jako kancelářský balík zde autoři nevyužili obligátní LibreOffice, nýbrž OnlyOffice, který je jednodušší, ale zato má lepší kompatibilitu a vypadá víc jako MS Office. V nabídce Start ale najdeme i ikonky Wordu, Excelu atd., ty však otevřou jen jejich webové prostředí na Office.com. Součástí systému je i Wine, díky kterému půjde spustit leckteré binárky (EXE a MSI) pro Windows.

Základem Windowsfx 11 je Ubuntu 20.04 LTS, nad nímž běží upravené desktopové prostředí KDE Plasma a řada aplikací z jeho rodiny. Ve Startu tak systém láká na PowerShell nebo Microsoft Store, ve skutečnosti ale jde o Konsoli a správce softwaru Discover.

Tvůrcům se do systému povedlo integrovat i OneDrive, ale ten mi osobně vůbec nefungoval. Místo Cortany zase implementovali hlasovou asistenci Helloa, což by měl být portovaný Google Assistant. Ani ten jsem ovšem nerozjel. Systém holt není finální a spousta jeho součástí se pohybuje za hranou práva. Možná jsem ale jen narazil na omezení bezplatné verze, protože hlasový asistent i OneDrive jsou součástí placené edice, která stojí 20 dolarů.

Tipuji, že kdyby se k Microsoftu nebo Googlu dostalo, že nějaká firma využívá jejich autorská díla nebo technologie v rozporu s licenčními podmínkami, a ještě si za to nechá platit, asi by moc velkou radost neměly. Windowsfx je ale příliš malý projekt, který propluje pod radarem gigantů.

Osobně si myslím, že Windowsfx dělá linuxovým distribucím medvědí službu a jde o příliš exotický projekt na to, abych mu věřil. Kdo by chtěl „něco jako Windows“ pro začátečníky, ten by měl zkusit Linux Mint Cinnamon nebo Zorin OS, které mají povědomý design a citlivě vybrané výchozí aplikace. Zkušenější pak mohou zkusit třeba Kubuntu, protože jeho prostředí KDE Plasma (stejné jako ve Windowsfx) nabízí ohromné možnosti přizpůsobení a do podoby Desítek nebo Jedenáctek si systém celkem snadno každý přizpůsobí sám.

Youtubový kanál Linux Scoop zrovna nedávno ukazoval, jak na to: