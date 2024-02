Tohle je Moment 5. Do Windows 11 míří návrhy na připínání oken nebo lepší bezkontaktní sdílení

Neoficiálně se proslýchalo, že na podzim sice dorazí další hlavní verze Windows, po Novém roce nás ale měl čekat nejméně ještě jeden menší balíček novinek. Tyto balíčky jsou interně označovány jako Moment a zdá se, že Microsoft první takový balíček pro letošní rok právě představil. Jen ho neoznačuje jako Moment. Zjevně ale hovoříme o větším souboru novinek než obvykle.

Překvapivě nemíří pouze do Windows 11 23H2, ale také do přechozí verze 22H2. Obě verze stojí na stejné platformě, takže to není technicky problém, spíš bych jen čekal, že si Microsoft bude novinky šetřit pro novější vydání. Migrace na Windows 11 23H2 je ostatně otázka minut. Takhle se vylepšení ovšem dostanou k širšímu publiku.

Jako první si nové funkce osahají ti, kteří se zapojili nebo zapojí do programu Windows Insider, specificky do kanálu Release Preview. Nejdřív si přibližme samotné novinky. Pokud vývoj sledujete dlouhodobě, tak jste o všech už mohli slyšet, protože je Microsoft představoval v jiných testovacích kanálech.

První část vylepšení

Ikona Copilotu na hlavním panelu se přesunuje úplně doprava. Proto bude standardně vypnuté tlačítko pro náhled.



Pokud tuhle funkci chcete, budete ji muset manuálně zapnout

Sekce Propojení s telefonem v Nastavení se přejmenovává na Mobilní zařízení. Je to příprava na rozšiřování podpory práce s mobilními zařízeními.



Sekce se teď nazývá Mobilní zařízení

Když na mobilu přibude obrázek, nabídnou vám Windows, abyste ho upravili v aplikaci Výstřižky. Funkce je volitelná a nahrazuje předchozí řešení, kdy upozornění na nové obrázky zobrazovala aplikace Propojení s telefonem.



Windows vám nabídnou úpravu nového obrázku v mobilu

Druhá část vylepšení

Nabídka pro připínání oken po obrazovce navrhuje rozestavění více oken po obrazovce najednou.



Windows rozmístí okna po obrazovce jedním klepnutím

Windows 365 Boot a Windows 365 Switch vstoupily do fáze veřejného testování. O vylepšeních těchto nástrojů se dočtete v dřívějším článku.

Hlasový přístup je dostupný ve francouzštině, němčině a španělštině.

Hlasový přístup plnohodnotně využijete na více obrazovkách.

Hlasový přístup podporuje vlastní příkazy a zkratky.

Hlasový přístup můžete použít pro spouštění aplikací, diktování textu a interakci s prvky na obrazovce. Lze jím ovládat i Předčítání.

Před stažením hlasů v Předčítání si můžete poslechnout jejich ukázky.

Dialog pro sdílení vám nabídne aplikace, do nichž se přihlašujete stejným účtem jako do Windows. V případě osobních účtů to např. mohou být bezplatné Teams, v případě Entra ID zase klient placených Teams.

Dialog pro sdílení nabídne sdílení do WhatsAppu. Pokud klient nainstalovaný nemáte, bude vám instalace umožněna.

Bezkontaktní sdílení zapnete buď v Nastavení, nebo v nabídce rychlého nastavení. Wi-Fi a Bluetooth se v případě aktivace funkce zapnou.

Svůj počítač pro potřeby Sdílení nablízko můžete pojmenovat, aby byl snadno identifikovatelný.

Bezkontaktní sdílení přenáší data rychleji, pokud jsou obě zařízení připojena do stejné sítě. Podporovány už nejsou jen soukromé, ale také veřejné sítě.

Nabídka pro bezdrátový přenos obrazu v rychlém nastavení je více nápomocná v řešení potíží a hledání obrazovek.



Od cloudového počítače se odpojíte také ze zobrazení úkolů

Jak získat nové funkce

Teď pro změnu nastává složitější část. Není to ostatně poprvé. Microsoft sice představil balík novinek, ale část z nich zapíná běžná servisní aktualizace (KB5034848), zatímco druhou část aktualizuje pomocí samostatného balíčku (KB5035349). Proto jsem rozdělil přehled vylepšení výše na dvě části.

Tento typ balíčků pro zjednodušení označme za aktivační. Do kódu Windows funkce nepřidávají, nýbrž jen zapínají „spící“ funkce, které v něm systému už přítomné. Microsoft tak pomocí servisní aktualizace do Windows technicky vloží soubor funkcí, velkou část z nich ale aktivuje až později, a to prostřednictvím aktivačního balíčku. (Ve skutečnosti je to ještě složitější, ale momentálně nám to takhle stačí.)



Stojíte-li o vyzkoušení novinek, aktivujte přednostní přístup

Nyní jsou pravidla daná jasně. Kdo v programu Insider v kanále Release Preview zapne přepínač Získejte nejnovější aktualizace hned, jak budou k dispozici, tak se mu po instalaci servisní aktualizace KB5034848 stáhne rovněž aktivační balíček KB5035349. Všechny nové funkce byste měli mít hned dostupné.

Nainstalujete-li pouze servisní aktualizaci KB5034848, získáte jen vylepšení z první části přehledu. Aktivační balíček lze nainstalovat dodatečně, jen počítejte s tím, že si instalace vyžádá restart počítače. Když přednostní přístup k aktualizacím zapnete hned, můžete servisní aktualizaci a aktivační balíček nainstalovat najednou.

Protože veřejné testování v kanále Release Preview začalo zhruba v půlce února, mohl by Microsoft nové funkce všem běžným počítačům nabídnout v březnu. Při pohledu na postup firmy v minulosti bych si spíš tipnul, že v březnu bude aktivace funkce volitelná a povinně je zapne v dubnu nebo v květnu. Můžeme jen spekulovat, jasný plán Redmondští nepředestřeli.

