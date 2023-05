Tohle je Moment 3 pro Windows 11. Hodiny ukazují sekundy, kontextové nabídky se ovládají klávesnicí

V insiderském kanále Release Preview přistála velká várka novinek, které indikují jediné – Microsoft se chystá na vydání dalšího Momentu. Třetí větší balík novinek pro Windows 11 22H2 měl podle dřívějších spekulací vyjít koncem jara až začátkem léta.

Sestavení v kanále Release Preview se obvykle moc neohřejí a putují i ke standardním instalacím systému formou volitelné aktualizace. Jaro skončí spolu s květnem, který je v plném proudu, takže časově by to vycházelo. Moment 2 se testoval v únoru, do náruče nejširší veřejnosti automaticky putoval v březnu.

Dílčí novinky Microsoft testuje už delší dobu v různých insiderských kanálech, takže vás položky nepřekvapí. Že se chystá na vydání, indikuje tím, že funkce dosud testoval v sestavení 22624. Teď je nabízí jako jeden balík v sestavení 22621.1776. Právě sestavení s jedničkou na konci je tím, které je nabízeno široké veřejnosti jako Windows 11 verze 22H2.

Novinek se opět sešlo poměrně dost, znovu se jedná o menší a drobném novinky. Současně nelze tvrdit, že následující výčet je konečný, protože Microsoft bez varování při oficiálním uvedení Momentu 2 vytáhl integraci Bing Chatu s hlavním panelem, ačkoli ji předtím veřejně netestoval. Čili nikdy nevíme.

Aktualizaci si můžete nainstalovat, měla by být již slušně odladěná, Microsoft nicméně dopředu ohlašuje, že následující funkce v dané verzi zapne postupně. Řízená aktivace se neptá, jestli si funkci chcete vyzkoušet a samotná instalace aktualizace ji nezapne (bez ní to ovšem nejde). Zařídí to aktivační sever, až se rozhodne, že nastal čas.

Jak si funkce zajistit mezi prvními Nedávno Microsoft do Windows 11 přidal předvolbu, která vám umožní získávat nové funkce mezi prvními. Zpočátku ji popisoval dost vágně, takže to znělo, že se díky ní automaticky nainstalují volitelné aktualizace. Pomůže vám ale také s dřívější aktivací nových funkcí, které Microsoft zapíná postupně napříč instalacemi. Týká se to také novinek v Momentu 3.

Přehled novinek

Indikace VPN. Na ikoně pro síťová připojení se ukáže malý štít, pokud bude zařízení připojeno k VPN. Zabarví se dle barvy nastavené v systému.

Hodiny ukazují sekundy. V oblasti, kterou jsme znali jako oznamovací, se ukazují čas hodiny. Pokud o to stojíte, zobrazí i sekundy. Microsoft varuje, že to může mít negativní dopad na výdrž. (Nepřekonatelný problém to byl v 90. letech.)

Rychlé kopírování kódů 2FA. V některých oznámeních se zobrazí tlačítko, díky kterému jedním klepnutím zkopírujete kód potřebný pro dvoufaktorové ověření. Platí to též pro oznámení z Propojení s telefonem. Funkce zatím funguje jen v anglickém prostředí.

Podpora kláves v kontextových nabídkách. Moderní kontextové nabídky ve Windows 11 vypadají jinak než ty dřívější a dosud měly handicap v tom, že obsažené příkazy neměly přiřazené klávesy, které vedou k vykonání příkazu. Tohle už neplatí. Když např. v Průzkumníku označíte úložiště, klávesou F v kontextové nabídce vyvoláte formátování.

Nastavení dotekové klávesnice. Microsoft předělal část v Nastavení, kde teď v sekci věnované dotekové klávesnici najdete rozbalovací nabídku se třemi předvolbami: potlačit softwarovou klávesnici, i když je odpojená hardwarová, zobrazit softwarovou klávesnici, když není k dispozici fyzická, zobrazit softwarovou klávesnici vždycky, tedy i když je připojená fyzická.

Adaptivní řízení jasu obsahu . Systém může dynamicky snižovat a zvyšovat jas a kontrast v určitých částech obrazovky. Kdyby vás funkce rušila, vypnete ji. Původně měla být k dispozici na všech typech počítačů, desktopy nakonec ze seznamu vypadly. Funkci musí aktivovat výrobce počítače, jinak není dostupná. Ve výchozím stavu se omezuje na stav napájení z akumulátoru.

. Systém může dynamicky snižovat a zvyšovat jas a kontrast v určitých částech obrazovky. Kdyby vás funkce rušila, vypnete ji. Původně měla být k dispozici na všech typech počítačů, desktopy nakonec ze seznamu vypadly. Funkci musí aktivovat výrobce počítače, jinak není dostupná. Ve výchozím stavu se omezuje na stav napájení z akumulátoru. Informace o USB4 v Nastavení. Protože čtvrtá generace univerzální sériové sběrnice skýtá široké možnosti využití jako dokování, nabíjení či připojení obrazovek, poskytují Windows 11 informace o tom, co konkrétně váš počítač v tomto směru dovede. Informace můžete kopírovat.

Správa soukromí senzorů přítomnosti . Pokud máte přístup ke kompatibilnímu senzoru, který detekuje vaši přítomnost, tak v Nastavení uvidíte, které aplikace k němu přistupují. Přístup jim také zakážete. Vše se děje lokálně, Microsoft podtrhuje, že nesbírá obrázky ani metadata.

. Pokud máte přístup ke kompatibilnímu senzoru, který detekuje vaši přítomnost, tak v Nastavení uvidíte, které aplikace k němu přistupují. Přístup jim také zakážete. Vše se děje lokálně, Microsoft podtrhuje, že nesbírá obrázky ani metadata. Rychlejší vyhledávání v Nastavení . Výkon vyhledávání uvnitř Nastavení se prý zlepšil, výrobce to nekvantifikuje.

. Výkon vyhledávání uvnitř Nastavení se prý zlepšil, výrobce to nekvantifikuje. Klávesa printscreen. Pokud nyní klávesu zmáčknete, nevyfotí obrazovku, ale otevře nástroj Výstřižky. Chování můžete změnit.

Jen 20 karet . Nabídka pro přepínání oken (Alt+Tab) a asistent přichycení zobrazí nejvýše 20 karet, které jste otevřeli naposledy. Nastavení můžete upravit.

. Nabídka pro přepínání oken (Alt+Tab) a asistent přichycení zobrazí nejvýše 20 karet, které jste otevřeli naposledy. Nastavení můžete upravit. Nabídka pro výběr widgetů. Vývojový tým nabídku přepracoval, vidíte náhled widgetu. Rovnou z nabídky technicky lze přejít do příslušné služby. Najdete v ní též odkaz na kolekci do Storu.

Live kernel memory dump . Tato data vám mohou pomoci najít problém s chodem systému. Sběr dat vyvoláte ve Správci úloh.

. Tato data vám mohou pomoci najít problém s chodem systému. Sběr dat vyvoláte ve Správci úloh. Multi-app kiosk mode . V tomto režimu lze omezit některá oznámení a přístup účtů do nastavení systému. Především pak v takto nakonfigurovaném systému běží pouze povolené programy. Režim cílí na firmy, kde se u jednoho zařízení střídá více lidí.

. V tomto režimu lze omezit některá oznámení a přístup účtů do nastavení systému. Především pak v takto nakonfigurovaném systému běží pouze povolené programy. Režim cílí na firmy, kde se u jednoho zařízení střídá více lidí. Živé titulky ve více jazycích . Potenciálně zajímavá funkce už funguje v němčině, španělštině nebo italštině a pár dalších významných jazycích, na češtinu ovšem nedošlo.

. Potenciálně zajímavá funkce už funguje v němčině, španělštině nebo italštině a pár dalších významných jazycích, na češtinu ovšem nedošlo. Vylepšení hlasového ovládání. Stránka s nápovědou byla redesignována, hlasové ovládání podporuje další anglické dialekty, vývojový tým dále přidal příkazy pro označení a práci s textem.

Microsoft v poslední době tuhle část testování nenatahuje, takže je dost dobře možné, že aktualizaci postoupí mimo testovací okruhy jako volitelnou koncem měsíce a v červnu by už třetí Moment mohl být automaticky nainstalován všem.

Zdroje: Windows Insider Blog