Tohle je Google zítřka. AI pronikne do vyhledávání, map a překladače

Microsoft v úterý představil nový Bing, který staví na letitém partnerství s OpenAI, takže se do vyhledávače z Redmondu brzy dostane obdobná technologie jako ChatGPT.

Tím jen umocnil čekání na dnešní tiskovou konferenci Googlu z Paříže s podtitulem: „Za pomoci umělé inteligence měníme zaběhnuté zvyklosti ve vyhledávání a při práci s informacemi.“

Google vrací úder

Nutno podotknout, že na ni Google sezval evropské novináře už minulý týden s tím, že máme očekávat spíše evoluci a nikoliv koncepční revoluci, která co nevidět změní svět. Takové ambice by mohl mít leda snad až chystaný projekt Bard. I tak byl ale Google v hledáčku prakticky všech světových technologických médií.



Novinky v AI podle Googlu

Takhle bude vypadat Google zítřka

Google se nakonec Bardu skutečně věnoval (byť krátce) a ukázal světu alespoň pár snímků z mobilu, jak vypadá jeho uzavřená beta.

Google ukazuje, jak bude vypadat jeho vyhledávač s AI chatbotem:

Podle firmy spočívá problém s AI chatboty v tom, že ne vždy existuje právě jedna správná odpověď (problém NORA – No One Right Answer), a tak bude Bard fungovat podobně, jak to plánuje i Bing.

Nová generace vyhledávače tedy zobrazí syntetizovanou odpověď od AI a pod ní opět klasické výsledky, jak jsme na ně zvyklí, aby uspokojil všechny typu svých uživatelů a nechal si i prostor pro reklamu a monetizaci.



Projekt Bard staví na konverzační technologii LaMDA

Bard staví na konverzační technologii LaMDA, kterou Google vyvíjí už nějaký čas a oficiálně ji představil už v roce 2021. Bard tedy není nějaká rychle uplácaná reakce na Bing a ChatGPT, ale vlastně evoluce. Google je samozřejmě stále ve hře.

Konečně budeme vědět, jaký stín má Rijksmuseum třeba 3. února v 16:45

Zbytek konference se nesl v duchu drobnějších a praktických vylepšení stávajících služeb Googlu. Češi si musejí povětšinou nechat zajít chuť, až na pár výjimek se totiž téměř vše týká zahraničí.

Je to případ třeba dlouho očekávaného imersivního režimu v mapách. Poprvé jsem jeho filozofické náznaky viděl už v roce 2013 během návštěvy londýnské centrály Googlu, no a loni na jaře jej firma konečně ukázala i v prvních animacích. Teď tu legraci geografové konečně spouští v ostrém provozu!

Podívejte se na Rijksmuseum v imersivním režimu Map Google:

V podstatě jde o to, že Mapy Googlu na mobilu propojí všechny dostupné informace počínaje 3D modelem a konče počasím a denní dobou a vytvoří pro dané místo všeobjímající Immersive View.

Když se vydáte do Rijksmusea v Amsterdamu, Mapy Google jej zobrazí ve 3D a tak, jak to tam teď přesně vypadá, jak to tam bude vypadat při západu Slunce, jak během zítřejší dešťové přeháňky a tak dále a tak podobně.

Pro sjednávání rande je to asi dobrý trenažér podvečerní romantiky a efektní specialitku ocení také fotografové jako simulátor zlaté hodinky, faktem ale zůstává, že Google novinku postupně vypouští zatím jen v Londýně, Los Angeles, New Yorku, San Francisku a Tokiu. Letos přibude ještě zmíněný Amsterdam, Dublin, Florencie a Benátky.

Na pražské Hradčany a Staromák zatím zapomeňte. Celou redakci stejně tak zklamala absence imersivního pohledu na brněnský orloj při západu slunce.

Vyhledávání v AR na pražském letišti

Do Prahy se ale naopak dostane Live View – režim rozšířené reality v mapách, kdy v neznámém místě natáhnete mobil před sebe a Google podle snímků z kamery rozpozná místo a prolne jej do své navigace v AR.

Takto by to mělo letos fungovat i na pražském letišti:

Letos Google nabídne Live View pro vnitřní prostory na více než tisícovce letišť včetně toho pražského. Pokud se na něm tedy ztratíte, anebo budete hledat cestu k docela skryté jídelně s kuřaty a nedosolenou bramborovou kaší, pomohou mapy mobilu.

Google překladač bude lépe překládat

Další kosmetickou (ale praktickou) novinku čekejme v překladači. V posledních letech převzala inciativu spíše konkurenční a mladá služba DeepL, takže je dobré vědět, že na překladech mezi světovými jazyky nadále pracují i v Mountain View.

Letos bychom se měli dočkat kontextu. Služba nabídne lepší překlady podle toho, v jakém smyslu jste použili slovíčko či větu, kterou potřebujete převést do jiného jazyka. Google samotný nabízí příklad s termínem „novel,“ který může představovat jak literární dílo – novelu –, tak třeba něco inovativního a originálního.



Není novel jako novel

A právě s tím se služba Translate napříště popere mnohem lépe. Alespoň podle slibů Googlu. Má to jen jednu vadu na kráse. Novinka se týká zatím jen angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny a japonštiny a mnohé produkty Googlu na bázi AI tak i nadále trpí omezenou lokalizací.

Haló, inženýři z Mountain View, Curychu a dalších destinací, budíček! Už jste vyzkoušeli ChatGPT? A víte, že sám od sebe mluví světovými jazyky včetně češtiny? Proč to ani v roce 2023 neumí můj chytrý repráček Home u postele? Vyřeší to také Bard? Doufejme! (výkřik redaktora)

Translate od Googlu si také lépe poradí s rozšířenou realitou, kdy potřebujete přeložit třeba ceduli na ulici, na kterou namíříte telefon, přičemž se překlad zobrazí namísto původního textu. Inženýři slibují, že zapracovali na lepší geometrii a mapování, takže to bude vypadat ještě o něco lépe.

Google Lens najde růžové trenýrky a vy mu přikážete, ať je najde i v zelené

Výčet novinek pomalu uzavíráme vylepšeným obrazovým vyhledávačem Lens, který najdete především na mobilu, ale nechybí ani na desktopu. Pokud o něm nevíte, jen připomenu, že do vyhledávače nahrajete fotografii (anebo namíříte kameru telefonu na nějakou scénu), načež se Google pokusí identifikovat, na co se dívá.

Pokud uvidí QR a čárový kód, rozluští jej. Pokud uvidí text, nabídne jeho zkopírování. Pokud uvidí Špilberk, správně identifikuje památku, no a pokud mobilem namíříte na růžové trenky kolegy z práce, najde je s trochou štěstí i v partnerských e-shopech.

Lens najde oranžové šaty, ale my chceme zelené:

Na co se můžeme těšit? Nově bude Lens podporovat i multisearch – textové zpřesnění –, které doposud chybělo jako sůl! Takže když vyhledáte třeba ty růžové trenýrky, budete moci dát Lens povel, ať se pokusí vyhledat to samé i v zelené.

Multisearch je momentálně k dispozici výhradně v angličtině a USA, Google nicméně slibuje, že to samé letos uvolní do celého světa. Tak snad konečně něco, co bude použitelné i v Bruntálu.

Lens najde kulatý stolek, ale my chceme hranatý:

A na závěr kultura

Nakonec nesmíme zapomenout na kulturu, které se Google v Evropě věnuje už roky a i skrze tuto společenskou odpovědnost se snaží vylepšit skóre před zdejšími byrokraty, kteří jej tak rádi častují pokutami.

Výsledkem je třeba experiment Woolaroo, který v docela efektním rozhraní a s využitím kamery pomůže všem, kteří se chtějí něco dozvědět o louisianské kreolštině, tamazighštině a dalších zapomenutých jazycích, o kterých jste až do této chvíle netušili, že vůbec existují.



Pokud náhodou nevíte, jak se řekne strom v louisianské kreolštině, pomůže Woolaroo

Google se pochlubil také medailonky umělců, kteří používají AI ke své vlastní tvorbě. Es Devlin experimentuje s neuronkami při tvorbě básní, Wayne McGregor s nimi piluje taneční choreografii a Alexandra Daisy Ginsberg je používá k vizi, jak by vypadaly zahrady, kdyby je navrhovali opylovači. No, však se sami podívejte.