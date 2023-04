Tohle je Claudie, vydělává prodejem nahých fotek. Je unikátní tím, že neexistuje. Obrázky generuje AI

Je mladá – prý 19 let, ale věřte internetu… Je krásná a vypadá nevinně. Říká si Cl4ud14 (v zájmu čitelnosti ji pro zbytek textu přejmenuji na Claudii) a na Redditu vystavuje jen mírně dráždivé fotky, doplňuje je typicky bezduchými frázemi, které možná znáte z jiných podobných účtů.

Občas přidá obsáhlejší post, který připomíná béčkovou erotickou povídku. Až po zaplacení uvidíte, co Claudia skrývá pod plavkami, nebo dráždivě krátkou sukýnkou. Fotky posílá (nebo spíše posílala) do soukromých zpráv.

Podobně to na internetu dělají tisíce podobně krásných dívek. Ale tahle je výjimečná – hlavně tím, že neexistuje. Všechny její obrázky generuje umělá inteligence.

Je to nová situace. Podvod? Zvláštní druh podvodu. Nikdo nic neukradl, prodejce doručil, co slíbil, platící dostal, co chtěl – přesto se může cítit podvedený. Reakce jsou různé. Ty první byly obdivné: „Jsi ta nejkrásnější a nejúžasnější žena, jakou jsem kdy viděl,“ píše jeden z redditerů.

Pak se objevili popírači. Tolik se toho namluvilo o dokonalosti výstupů z nejnovějších neuronových sítí, ale pozorné oko je pozná i na tak malém rozlišení. Někteří dopodrobna popisují prvky, které Claudii usvědčují z umělosti. Někteří komentující se pokoušeli AI-původ obrázků rozporovat, další prostě rezignovali: „Mě je to vlastně jedno, vypadá úžasně.“

K novému fenoménu se musel postavit i tým moderátorů: „Tato fotografie může, ale nemusí být vytvořena umělou inteligencí. V každém případě není v rozporu s našimi pravidly. Tuto fotografii prosím nenahlašujte. Moderátoři o ní vědí.“

Jsou to tři dny, co jsem se pokoušel Claudii kontaktovat, ale reakce nepřišla. Těžko hádat, kolik fotografií se správci účtu podařilo prodat, kolik peněz vydělal, ale aktivity kolem účtu není mnoho, patrně tedy nepůjde o velký podnikatelský úspěch. Nevíme ani, kterou z technologií správce účtu pro Claudii použil.

Mimochodem AI účtů je více. Třeba tenhle je přiznaný, na první pohled rozpoznatelný a nesnaží se nikoho podvést:

Instagramové modelky nebudou mít na chleba

Příběhu si všiml i The Washington Post, zabývá se morální stránkou věci, objektivizací žen a ptá se na názor lidí z erotického byznysu – zatím se prý o živobytí nebojí, protože skutečné instagramové / onlyfans / atd modelky jsou úspěšné hlavně kvůli své osobnosti.

Generativní AI je stále teprve na začátku a technologie se rychle vyvíjí. Obrázky, které cvičené oko rozezná na první pohled, mohou být už za pár měsíců o level dál. A když k dokonalým obrázkům dodá osobnost zručný admin na pozadí…