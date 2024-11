Tohle je 200 nejhorších hesel na světě. Velkou část z nich používají i Češi

Společnost NordPass provozující stejnojmennou aplikaci pro správu hesel zveřejnila seznam nejpoužívanější hesel v roce 2024. Analyzovala 2,5TB balík s uniklými databázemi, které byly volně ke stažení na běžném i dark webu.

Sama pak publikovala jen seznam hesel a počet výskytů ve 44 zemích, z nichž pocházely uživatelské účty. Uvádí u nich také dobu, za jak dlouho by se je podařilo prolomit pomocí slovníkových útoků nebo hrubou silou, ale nepopisuje podrobnosti, jakému hardwaru by to odpovídalo.

NordPass sestavil žebříček i pro Česko, kde je osm stejných hesel jako v tom globálním. Pochopitelně jde o číselné řetězce, různé varianty qwerty nebo jednoduše „password“. Češi to ale doplnili také „heslem“, jmény, přezdívkami nebo oblíbenými sportovními kluby. (Byť „sparta“ mohou být i bonbóny, cigarety nebo řecké město…)

20 nejpoužívanějších hesel v ČR

Pořadí Heslo Doba prolomení Počet výskytů 1. 123456 < 1 sekunda 4 142 2. 123456789 < 1 sekunda 1 747 3. 12345 < 1 sekunda 1 049 4. qwerty123 < 1 sekunda 1 037 5. heslo 10 sekund 978 6. martin < 1 sekunda 866 7. qwerty1 < 1 sekunda 862 8. password < 1 sekunda 719 9. slunicko 3 hodiny 510 10. maminka 17 minut 502 11. michal 2 minuty 501 12. milacek 17 minut 495 13. veronika < 1 sekunda 451 14. monika 2 minuty 444 15. beruska 17 minut 441 16. martina 13 sekund 438 17. 12345678 < 1 sekunda 418 18. lenka 10 sekund 385 19. 111111 < 1 sekunda 378 20. sparta < 1 sekunda 344

Podobné žebříčky pochopitelně vždy obsahují ta nejočekávanější slova, protože kdyby všichni používali správce hesel a generovali unikátní záznamy pro každou registraci, tak je velmi malá pravděpodobnost, že dva lidé vygenerují stejné heslo. Například 32znaký řetězec !6%tvAX{ObQ,wa?Y5o#2)y6/nmyPo!LP vytvořený správcem bude zcela jistě unikátní. A i kdyby náhodou ne, je natolik složitý, že bez kvantových počítačů jej nikdo za svého života neprolomí.

20 nejpoužívanějších hesel na světě