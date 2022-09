Tohle byste od cloudového úložiště nečekali. Fotky Google některým uživatelům poškodily starší snímky

Služba Fotky Google nabízí uživatelům možnost ukládání fotografií do cloudového úložiště. Jednou ze silných stránek tohoto řešení je umělá inteligence, umožňující například vyhledávání snímků na základě zadaných klíčových slov. Někteří uživatelé však v poslední době začali hlásit nepříjemný problém – ve starších fotkách se jim objevily digitální artefakty.

Postižení uživatelé si na tento problém stěžovali zejména na diskuzních fórech podpory Googlu a Redditu. Svá tvrzení doložili mnoha ukázkami, na nichž digitální snímky vypadaly, jako by je někdo polil vodou nebo poškrábal. Na jiných fotkách se objevují rozmazaná či zkreslená místa. První zprávy o tomto neobvyklém jevu se začaly objevovat zhruba před třemi dny, od té doby počty hlášení narůstají.

Poškozené fotografie

Na většině ukázkových fotek chybějí linky a obrazové body, které jsou nahrazovány buď černými, nebo bílými pixely. Většina těchto artefaktů tvoří náhodně vypadající linie nejrůznějších tvarů a délek. Některé snímky jsou poškozeny více, jiné méně, přičemž neexistuje žádný zjevný vzorec, jež by určoval, co je zasaženo a jaká je závažnost poškození.

Podle postižených uživatelů zůstávají fotografie poškozené i po jejich stažení. Na nich vytvořené tvary a formy sice vypadají téměř umělecky, ale jistě to není nic, co by uživatelé cloudového úložiště fotografií ocenili. Problém se vyskytuje napříč aplikacemi Fotky Google pro Android, iOS i web.

Většina postižených snímků byla do služby nahrána v letech 2013 až 2015, některé zdroje pak upřesňují časový rámec na květen 2013 až květen 2015. Dobrou zprávou je, že u některých uživatelů byly problémy vyřešeny automaticky a v jejich snímcích se již nežádoucí artefakty nezobrazují. Jiní se dokázali artefaktů zbavit vymazáním mezipaměti aplikace Fotky a opětovným otevřením postižených snímků, po kterém se jim zobrazily bezchybné verze.

Google o chybě ví

Z uvedených poznatků vyplývá, že Google má na svých serverech stále původní verzi obrázků. Je možné, že k problému došlo během procesu přenosu ze serverů do aplikace Fotky Google, kdy se jednotlivé obrazové body nedostaly do mobilní a webové aplikace. Pokud je to tak, měly by snímky zůstat bezpečně uložené v původní (nebo lehce komprimované) verzi.

V úterý 27. září se pro web Android Authority ke kauze stručně vyjádřil tiskový mluvčí Googlu: „O problému víme a připravujeme opravu. Původní fotografie nejsou ovlivněny,“ Bohužel blíže neupřesnil, v čem chyba spočívá a jaké je její řešení.

Tato kauza ukázala, že je dobré nespoléhat se výhradně na Fotky Google jako na jediné místo, kam zálohujete své cenné vzpomínky. To platí i pro jakákoli další data, která jsou pro vás z nějakého důvodu důležitá: pro veškeré zálohování je vhodné používat více na sobě vzájemně nezávislých strategií.