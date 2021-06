Tohle by měli zakázat: Adata prodává pod jedním označením minimálně pět různých typů SSD

YuoTube kanál Linus Tech Tips, který se může chlubit bezmála 14 miliony odběratelů, poukázal na pochybnou taktiku některých výrobců SSD. Nejedná se přitom o žádnou novinku – v kostce jde o to, že výrobce pod stejným označením prodává fakticky úplně odlišná zařízení.

„Pokud kupujete elektroniku na online tržištích, jako je eBay nebo AliExpress, snadno se může stát, že dostanete produkt, který neodpovídá očekávaným požadavkům na výkon nebo kvalitu,“ říká v úvodu autor videa. Takřka jedním dechem ale dodává, že něco podobného se děje i u důvěryhodných značek, jako jsou Kingston či Adata.

Kauza Adata XPG SX8200 Pro

Víceméně se jedná o často se opakující taktiku: výrobce uvede na trh nový SSD a získá vlnu pozitivních recenzí od zákazníků i odborných médií. Následně v tichosti vymění komponenty a pod stejným označením prodává (často i výrazně) méně kvalitní produkt.

Linus Tech Tips se zaměřil na disk Adata XPG SX8200 Pro a nabídl své komunitě, že zaplatí trojnásobnou cenu, pokud někdo pošle unikátní variantu tohoto výrobku. „Vždyť kolik jich může být, že? Dva, tři, osm? Páni. To je hodně. A my jich máme pět!“ konstatuje.

Papírově je XPG SX8200 Pro jedním z nejvýkonnějších SSD disků s rozhraním M.2 a PCIe 3.0. Deklarovaný výkon je až 3500 megabajtů za sekundu při čtení a až 3000 megabajtů za sekundu při zápisu. Tyto parametry při prvních testech nejen splnil, ale někdy i překonal.

Navnadí lepším, pak prodávají horší

Jeden z uživatelů diskuzního webu Reddit, vystupující pod přezdívkou Svarchimpans, zakoupil v průběhu času tři SSD Adata XPG SX8200 Pro. Zjistil, že se z hlediska podávaného výkonu liší. Linus Tech Tips doplňuje informaci, že výkon tohoto typu disků závisí především na třech komponentách: řadiči, pamětech NAND flash a DRAM cachi.

První generace disků, kterou dostala na testování odborná média, měla řadič SM2262EN, paměťové čipy Intel IMFT 64 a dva 512MB moduly Nanya DDR3L. Další varianty ale přišly s pomalejším řadičem SM226G. Kromě toho výrobce postupně používal paměťové čipy od Micronu, Samsungu, SanDisku a SK Hynix.



Stejné označení, pět různých variant

Máme tedy pět různých konfigurací, přičemž všechny jsou prodávány pod stejným označením XPG SX8200 Pro. Možná by to nevadilo, pokud by všechny varianty splňovaly stejnou laťku výkonnosti a výdrže. Výdrž se bohužel v krátkodobém horizontu otestovat nedá, takže Linus Tech Tips otestoval alespoň výkon.

Rozdíly jsou měřitelné

Testy odhalily, že tři disky, používající pomalejší řadič SM226G, nedokázaly splnit rychlosti sekvenčního čtení a zápisu inzerované na krabičce. Dvě verze s řadičem SM2262EN se k udávaným hodnotám dle měření v programu CrystalDiskMark alespoň „velmi přiblížily“.



Měření benchmarkem

Při zaplnění všech disků daty tak, že zbyla jedna čtvrtina volného místa, dosahovaly varianty s řadičem SM2262EN zhruba o 7 až 9 % vyššího výkonu než verze se SM226G. Výrobce přesto v oficiálním prohlášení pro server Tom's hardware uvedl, že každý model SX8200 Pro splňuje uvedené specifikace, neboť své disky přísně testuje.

Linus Tech Tips konstatuje, že používání různých komponent v jednom zařízení není nic výjimečného. Jako příklad uvádí Samsung, který prodává pod stejným označením telefony s procesorem Qualcomm a Exynos. Uvedené chování ale kritizuje s tím, že zákazníci platí hodně peněz za 10 % výkonu navíc, které nakonec nedostanou.