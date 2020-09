Tohle bude zmatek. Facebook pomalu integruje Messenger do Instagramu a propojuje Příběhy

Facebook pomalu směřuje ke svému cíli, kdy propojí své tři největší komunikátory – Messenger, Instagram a WhatsApp. A zatímco poslední z trojice zůstává zatím oddělený, u prvních dvou se již nyní spojují některé funkce. První na řadu jde zasílání zpráv a příběhy.

Sociální síť svůj plán sjednocení komunikátorů přednesla již před poměrně dlouhou dobou, a nevyvolal příliš kladné reakce. Mnoho uživatelů se bojí hlavně o ztrátu soukromí – třeba takový WhatsApp stále funguje více méně samostatně, byť se objevily skandály, kdy Facebook některé informace pojil s vaším tamním účtem.



Někteří uživatelé již mají spojený chat na Instagramu a Messengeru.

Nyní se začalo některým uživatelům zobrazovat upozornění na Instagramu při vstupu do zpráv. Ty u nich vypadají stejně, jako na Messengeru a získávají i stejné funkce. Tedy možnost odpovědi, reakce za pomoci emoji apod. Dochází tak k poměrně zásadnímu přepracování funkčnosti a přiblížení obou světů. Tyto testy navíc pro web The Verge potvrdil i zástupce společnosti.

Nezůstane jen u chatu

Co se ale týče spojování, nezůstane jen u chatu. Hlavním místem, kde se v dnešní době dějí věci na Instagramu, jsou Příběhy. Ty se snaží Facebook sdílet i na hlavní sociální síť, ne všichni uživatelé ale této možnosti využívají a obě entity fungují téměř odděleně. Je sice možné při publikaci příběhu na Instagramu jedním stiskem vyvolat publikaci i na Facebooku, naopak to ale není možné. Donedávna dokonce smazání jednoho nevedlo ke smazání druhého, to je ale od nedávných aktualizací možné.

Nově se chystá funkce, že příběhy z Instagramu budou automaticky sdílené na Facebook, kde je ale uvidí pouze ti uživatelé, kteří vás sledují na Instagramu a mají s ním propojený i svůj účet na Facebooku. Takovéto příběhy navíc budou označené typickým duhovým orámováním, namísto modrým, na který jsme zvyklí právě z Instagramu.

Zda tato novinka pomůže ve větším využívání příběhů na Facebooku je otázkou. Konečně bychom se ale mohli dočkat opravy poměrně otravného chování, kdy shlédnutí příběhu v jedné aplikaci se nepromítne do druhé a naopak. Funkce je každopádně nyní pouze v rámci testu uvolněna pro vybrané uživatele. Je ale jasné, že podobných propojení se do budoucna dočkáme čím dál více.

