Tohle bude velké. Microsoft za tři týdny ukáže novou verzi Windows

Ve čtvrtek 24. června v 17:00 našeho času Microsoft odhalí novou generaci Windows. Šéf společnosti Satya Nadella už ji letmo zmínil před týdnem na konferenci Build. Teď by ale o ní měl detailněji promluvit spolu s Panosem Panayem na zvláštní akci, kterou bude streamovat online.

„Připojte se, abyste viděli, co bude s Windows,“ láká pozvánka. Detaily neznáme, ale střípky posledních měsíců nám pomohly vytvořit představu, kam se bude operační systém vydávat.

Na podzim nás čeká redesign, nový vzhled ponese název Sun Valley. Dorazí přepracovaná nabídka Start, novinek se dočkají též Centrum akcí, hlavní panel nebo Průzkumník. Kromě redesignu dorazí nové animace i funkce. Tmavý režim by měl také vypadat lépe a být konzistentnější napříč systémem. Čekají nás nové ikony i výchozí písmo. Celkově půjde o největší redesign v historii Windows 10.

Přijít by měl nový Microsoft Store, který se už opravdu otevře pro všechny aplikace. Zároveň přijde velké sjednocení. Microsoft ukončil vývoj Windows 10X a jeho součásti implementuje do klasických Desítek. A protože se dokončuje emulace x64 aplikací na armových procesorech, budoucí počítače nabídnou stejný systém a stejné aplikace nezávisle na hardwarové platformě.

Změn je zkrátka tolik, že by systém klidně mohl změnit název. První verze už ostatně vyšla v roce 2015, což by v minulosti znamenalo, že by teď Microsoft pomalu dokončoval již přespříští plnohodnotnou generaci. Firma už sice v minulosti řekla, že Desítky jsou tím posledním systémem, ale to se může týkat jen softwarového základu, nikoliv pojmenování. Proto by nás nepřekvapilo, kdyby přišel Windows 11, Windows 20 nebo Windows X.

