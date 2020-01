Tohle bude pravděpodobně nejdražší klávesnice: Adata dělá herní model XPG z 24karátového zlata

Trh je zaplavený drahými klávesnicemi, které se pyšní speciálními snímači, spínači, barevným RGB podsvícením, blikáním a podobně. Adata však na CESu ukázala opravdu luxusní klávesnici, kterou si může dovolit jen málokdo.

Zatímco konstrukce, rozložení a výbava je stejná jako u modelu klávesnice Adata XPG Summoner (spínače Cherry MX Silver, RGB podsvícení), v prezentované verzi je celá klávesnice pokrytá 24karátovým zlatem – včetně celého obalu a všech kláves.

Pokud byste ale na tuto klávesnici měli zálusk, budete to mít těžké. Adata tuto variantu totiž dává zatím pouze jako dárek svým nejlepším partnerům, přičemž zástupci Adata prozradili, že výrobní cena je kolem 2 500 dolarů (přibližně 70 tisíc korun). Pokud by se reálně prodávala, měla by koncovou cenu asi 10 tisíc dolarů (280 tisíc korun). To je poměrně rozdíl oproti standardní verzi, která stojí kolem 2 500 korun.