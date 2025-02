Seznam Email přehledně vypíše objednávky z e-shopů s cenou a detaily o doručení

Seznam letos do své e-mailové služby přidá novou kategorii nazvanou jednoduše Objednávky. Bude v ní seskupovat nákupy z e-shopů, přičemž ke každímu nákupu přidá zvláštní hlavičku. V ní bude logo obchodu, číslo objednávky, cena, data vytvoření objednávky i poslední aktualizace nebo třeba informace o termínu a místu doručení či vyzvednutí.

Nebude to však fungovat všude a zcela automaticky, nebo alespoň ne tak dobře. Seznam totiž prodejcům vzkazuje, aby své transakční e-maily formátovali podle otevřených norem JSON-LD nebo Microdata. aby zkrátka zprávy byly strukturované a Seznam věděl, co dané údaje znamenají a které e-maily se vztahují ke které objednávce. Doporučené schéma uvádí v dokumentaci.

Motivací pro e-shopy má být to, že strukturovaná data pomohou i v jiných e-mailových schránkách (např. v Gmailu). Specificky u Seznamu navíc zvýší doručitelnost, protože zprávy nespadnou do spamu nebo se neztratí ve změti jiných e-mailů. Protože bude v hlavičce vidět logo obchodu s odkazem do e-shopu, posílí to značku a zvýší prokliky. A když u uživatelé budou mít všechny informace na jedné hromádce, možná se nebudou tolik obracet na podporu.

Novinku chce Seznam do Emailu implementovat na přelomu jara a léta 2025. Pokud se funkce osvědčí, Seznam začne seskupovat i nákupy vstupenek, jízdenek nebo nabídky slevových kupónů.

Oživeno: V článku původně byla informace, že takovou funkcí Gmail nedisponuje. Od podzimu 2024 má ale obdobu nazvanou Karty se souhrnem. V mobilních aplikacích pro Android, iOS a iPadOS zobrazuje informační karty s klíčovými informacemi o objednávkách, rezervacích, jízdenkách, letenkách nebo událostech.