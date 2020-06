Tobii Eye Tracker 5: vylepšené sledování očí až ve 153 hrách

I když se od sledování pohybu a směru očí očekává velká popularita až uvnitř brýlí pro virtuální nebo rozšířenou realitu, společnost Tobii se již dlouho soustředí na vývoj i samotného externího hardwaru, který lze připojit k běžnému počítači nebo notebooku.

Tobii Eye Tracker 5 je nová generace snímače, která se opět zaměřuje hlavně na hráče počítačových her. Software zajišťuje kompatibilitu snímání očí už pro 153 her, mezi kterými nechybí takové pecky jako Tom Clancy’s The Division 2, Tomb Raider, Assassin’s Creed Odyssey a další. Tobii se chlubí i podporou ještě nepředstavené hry Watch Dogs: Legion, která bude na trhu koncem roku.

Samotné trackování očí lze využít jak na samotné hraní, tak třeba i na efektivní trénování v profesionálním e-sportu. Tracker lze využít také pro bezpečné přihlašování pomocí Windows Hello.

Nová generace opět snižuje průměrnou odezvu při snímání (stabilnější trackování než verze 4C) a také větší zorný úhel (40 × 40 stupňů), který zlepšuje i snímání otočení celé hlavy. Senzor se připojuje přes USB a lze ho přichytit na různé typy monitorů i notebookových displejů s maximální úhlopříčkou 30 palců. Možnosti vzdálenosti hlavy od snímače jsou rovněž poměrně široké – 45 až 95 cm.

Koncová cena je stanovená na 229 dolarů, tedy asi 6 400 korun.