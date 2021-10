To není houba s držadlem, ale bezdrátový reproduktor Ikea s lampičkou a funkcí Spotify Tap

Švédská nábytkářská firma Ikea připravuje další produkt, který spojuje v jednom zařízení dvě funkce: osvětlení a přehrávání hudby. Primárně se jedná o Bluetooth reproduktor s funkcí přenosné lampičky. Zařízení, jež na náčrtcích a fotografiích připomíná houbu s držadlem, má zvýšenou odolnost proti prachu a vodě.

Lampičku Ikea Vappeby odhalily výsledky certifikace u TÜV Rheinland. Z dostupných údajů plyne, že se jedná o outdoorový bezdrátový reproduktor. Součástí dokumentace je i několik fotografií zařízení v šedé barvě a uživatelská příručka.

Ikea Vappeby

Z uživatelské příručky plyne, že reproduktor má být vybaven tlačítkem s funkcí Spotify Tap, které se budeme věnovat níže. Další tlačítko slouží pro rozsvícení světla – jedním stiskem bude svítit na maximální jas, dvěma stisky na poloviční jas a třemi stisky se světlo vypne. Lampička poskytne světelný tok až 20 lumenů a teplotu světla 2700 K (odpovídá světlu běžné obyčejné žárovky).

K párování s dalšími zařízeními (například s mobilním telefonem či tabletem) je určeno tlačítko Bluetooth. Největším prvkem na těle zařízení pak je otočný knoflík, který má dvě funkce: otáčením nastavuje hlasitost přehrávané hudby, zatímco stiskem pozastaví, respektive opětovně spustí přehrávání.

Protože jde o outdoorové zařízení, nachází se v jeho útrobách akumulátor s kapacitou 6600 mAh, který má zajistit fungování bez elektrické sítě. V režimu přehrávání hudby při nastavení 50% hlasitosti vydrží fungovat 11 až 13 hodin. K jeho nabíjení slouží konektor USB-C, umístěný ve spodní části, přičemž nabíjet lze výkonem až 10 wattů (5 V a 2 A). Uprostřed otočného voliče je barevná LED, která indikuje čtyři stavy:

bliká bíle – probíhá párování přes Bluetooth

svítí bíle – reproduktor je spárovaný přes Bluetooth

bliká červeně – baterie je skoro vybitá

svítí červeně – probíhá nabíjení baterie

Funkce Spotify Tap

Funkce Spotify Tap se aktivuje dlouhým (dle příručky 1,5 sekundy trvajícím) stiskem tlačítka pro zapnutí/vypnutí zařízení. Jak napovídá název, jedná se o přehrávání hudby z populární streamovací služby Spotify. Na tomto místě je vhodné uvést, že reproduktor nedisponuje, kromě Bluetooth, žádnou další konektivitou.

Přehrávání muziky ze Spotify je tedy realizováno přes aplikaci, kterou je nutné stáhnout a nainstalovat do připojeného mobilního telefonu. Uživatel musí tuto aplikaci spustit a přihlásit se do ní svým účtem. Stiskem tlačítka pak může aktivovat přehrávání a přeskočit na další skladbu.

Lampička kombinovaná s Bluetooth reproduktorem odolá i náročnějším podmínkám. Výrobce deklaruje provozní teplotu od 0 °C do 45 °C s vlhkostí vzduchu až do 95 %. Zařízení má deklarovanou odolnost proti vodě a prachu dle standardu IP65, takže se nezalekne ani prudšího deště.

Vappeby není součástí řady reproduktorů Symfonisk od Sonosu. Cena ani datum uvedení tohoto přenosného reproduktoru do každého počasí nejsou k dispozici, ale s ohledem na certifikaci by nemělo by trvat dlouho, než se dostane do prodeje.