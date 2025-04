To nejrychlejší, co teď existuje. Recenze notebooku ROG Strix Scar 18 s RTX 5090

Plusy Výkon grafiky a procesoru MiniLED displej Snadná výměna SSD a paměti Minusy Výdrž Cena 9 /10

Koncem března jsem recenzoval tenký notebook Razer Blade 16 s mobilní grafikou GeForce RTX 5090, a už tehdy mi bylo jasné, že pro maximální výkon v notebooku bude třeba něco jiného.

To jiné se jmenuje ROG Strix Scar 18 a je to notebooková bestie. Asus v nové generaci Strix Scar přinesl několik zajímavých inovací, nejen aktuálně nejrychlejší mobilní grafiku, ale zcela logicky hlavní pozornost poutá Nvidia GeForce RTX 5090 s 24 GB rychlé paměti a trvale udržitelným výkonem 175 W.

ROG Strix Scar 18 Core Ultra 9 275HX • GeForce RTX 5090, 24 GB, 175 W • 32 GB DDR5 • 18" 2560 × 1600, miniLED, 240Hz, lesklý (jas 1794 nits, dE 1,08) • 2 TB (WD PC SN8000S) • 2× USB-C Thunderbolt 4.0, 3× USB 3.2, audio, HDMI 2.1, 2,5 Gb LAN • Wif-Fi 7, 2×2, Bluetooth 5.3 (Intel Wi-Fi BE200) • 90 Wh • 39,9 × 29,9 × 3,2 cm • 3,3 kg (adaptér 0,8 kg)

Herní obr

Jak se už dá tušit z 18 v názvu, nejde o malý notebook. 18" displej už prostě znamená, že se nevejde do běžných batohů pro 15-16" notebooky. S hmotností 3,3 kg (4,1 kg včetně 380W zdroje) se ostatně ani moc nepočítá s častým přenášením. Existuje menší a o půl kila lehčí Strix Scar 16, pro maximalisty dává smysl obří osmnáctka.



Světelné efekty na klávesnici okolo notebooku i na víku displeje hráče zaujmou



U nové generace se Asus rozhodl výrazně zapracovat na světelných efektech. Klávesnice samozřejmě má RGB podsvícení pro každou klávesu, ale také po celém dolním obvodu základny svítí programovatelný RGB pruh. No a tím nejlákavějším je LED displej na víku displeje. Při hraní jej vy sami neuvidíte, ale můžete si na šikmém displeji z 810 bílých diod zobrazit animovanou grafiku, vlastní běžící text či obrázek nebo třeba informace o kapacitě akumulátoru.



Hlavní konektory leží vlevo, vpravo jen dva USB a zadní strana výhradně patří výdechu chlazení

Rozmístění konektorů zcela potvrzuje herní zacílení. Vpravo jsou jen dva USB 3.2, aby nic nepřekáželo položené myši. Vlevo je napájení, 2,5Gb LAN, HDMI, další USB, audio a dva USB-C v provedení Thunderbolt. Celá zadní strana patří výdechu chlazení. Nic nefouká do boků, naopak se tudy vzduch nasává, takže spíše máte po stranách pocit chladu než nadměrného přehřívání. Díky větší tloušťce se pak ani nezahřívá klávesnice s okolím. I v plné dlouhodobé zátěži zůstává příjemně chladná.



Klávesnice umí nastavit RGB pro každou jednotlivou klávesu. Na 18" verzi dostanete numerický blok



Součástí klávesnice je i numerický blok, který ani nemá moc stísněné klávesy a stále po stranách máte dost dalšího prostoru. Numerický blok ale současně znamená více do leva posunutý touchpad, který tu má na herní notebook mimořádně velký rozměr 15 × 9,9 cm.

Dovnitř bez šroubováku

V dnešní době zaplombovaných notebooků pak ale Scar Strix 18 umí něco nebývalého. Celý spodní kryt totiž drží jen na jednoduché západce, takže se dovnitř dostane zcela bez šroubováku. Získáte přístup ke dvěma slotům pro SSD, můžete vyměnit paměti ve dvou slotech a profouknout ventilátory. Ty tu jsou přitom rovnou tři aby se chladily nejen grafika a procesor, ale také další vnitří části notebooku.



Bez šroubování přidáte a vyměníte SSD nebo paměťové moduly

Pořádné pročištění žeber chladiče a odstranění prachu z hlubin notebooku už ale tak jednoduché nebude. Budete muset už začít hodně šroubovat a hlavně na procesoru i grafice je pro účinnější odvod tepla nanesený tekutý kov místo teplovodivé pasty. Když bude po letech nejspíš nutné přepastování, měli byste to tedy raději svěřit servisu. Zato svépomocí bez šroubování přidáte SSD nebo paměti. Přímo se tedy nabízí si koupit raději nižší konfiguraci a dodatečně si tam dát větší SSD nebo paměť.

Oslnivý displej

Nejprve mne trochu překvapilo, že do svého nejlepšího notebooku dal Asus miniLED displej místo OLEDu, ale po pár dnech jsem pochopil. Rozlišení 2560 × 1600 na 240 Hz odpovídá tomu nejlepšímu, co umí i OLED, ale miniLED zcela drtivě vyhrává v jasu.

Při celoplošném podsvícení, kdy se tedy používá stejný jas po celé ploše bez nějakého lokálního stmívání, dokáže tento displej i jen v SDR režimu přesáhnout 1 000 nitů jasu. Pokud si zapnete zónové podsvícení, které může jet i v SDR režimu, špičkový jas šplhá až k 1 800 nitů. Barvy přitom s přehledem a přesností pokrývají rozšířený prostor DCI P3 a zážitek z her je tak famózní.



Režim DCI-P3 je nebývale přesný, maximální jas přitom přesahuje 1000 nitů. Při přepnutí do sRGB dostanete stejně přesné barvy bez výhrad. MiniLED displej tady ukazuje své schopnosti

Displej samozřejmě podporuje i HDR, v něm se ale ukazuje opatrnost zónového podsvícení. Zážitek dostanete, ale není tak precizní jako u nekompromisního OLEDu. Přepnutí na HDR také zhorší pocit z běžného SDR režimu, v tomto také OLED je lepší.

Zcela bez debat ale tento displej vyhraje v rekordním jasu, díky čemuž se nemusíte bát hrát ani v létě na terase.

Ta nejlepší grafika s nejdrsnějším procesorem

Podobně jako u starších modelů, i v sérii 50 Nvidia nabízí základní typy grafických karet, kterým dále výrobci mohou nastavit maximální spotřebu. Čím lepší chlazení, tím vyšší bude povolená spotřeba a tím déle dokáže notebook tuto hodnotu udržet.

Notebooky dnes dále musí rozdělovat dostupnou chladící kapacitu mezi procesor a grafickou kartu, takže se průběžně podle situace může dostupný výkon grafiky dále měnit.

V rámci ROG Strix Scar 18 dostanete GeForce RTX 5090 v nejvyšší dostupné variantě 175 W. A především notebook tuto úroveň dokáže dlouhodobě držet i se zatíženým procesorem. Klidně můžete hrát několik hodin a stále grafika pojede na svém maximu 175 W.

Asus tuto grafiku spároval s procesorem Intel Core 9 275HX, dvacetičtyřjádrovým silákem, který raději volí výkon než nízkou spotřebu. Ve špičce tento procesor dokáže překonat 150 W, spolu se zatíženou grafickou kartou se v delší, typicky herní zátěži, spokojí s 55 W.



V plné zátěži grafiky i procesoru zůstává klávesnice příjemně chladná.

Veškerý teplý vzduch proudí dozadu

Celý notebook tak umí dlouhodobě odvádět 230 W tepla a to bez zahřívání klávesnice a s nijak extrémním zvukovým projevem. Ve špičce to je přitom klidně k 300 W a to už pochopíte, proč Asus k tomuto notebooku přidává 380W napájecí adaptér. Naštěstí je jen jeden (existovaly notebooky s více adaptéry) a rozměrově to také není nějaký zásadní extrém.

Především to ale znamená, že větší výkon v notebooku vám teď nikdo jiný nabídnout nedokáže.

Základní výkon lepší, s podporou AI mnohem lepší

Oproti starší RTX 4090 je grafika 5090 mírně lepší. Při srovnání s minulou generaci Strix Scar s RTX 4090 je nový Strix Scar vždy rychlejší, ale asi ne o tolik, abyste starou verzi zahodili a běželi kupovat novou.

Hlavní posun je v možnostech využití umělé inteligence. Nové DLSS využívající transformátory sice poběží i na starších generacích, ale na té nové s menším dopadem na snímkovou frekvenci. Díky dopočítávání až tří dalších snímků pak RTX 5090 v podporovaných hrách výrazně odskočí, latenci systému ale příliš nezlepší. Díky novému dopočítávání snímků dostanete hlavně ostřejší plynulejší herní zážitek, byť reakce systému odpovídají nedopočítaným snímkům.

Stále platí, že se velmi obtížně hodnotí přímý herní výkon. Hra se stejným nastavením grafických detailů a stejným cílovým rozlišením může bez všech DLSS vylepšení ukázat 28 FPS, s aktivním DLSS a dopočítáváním mezisnímků klidně přes 200 FPS. Můžete tedy listovat desítkami benchmarků, které kvůli srovnatelnosti napříč generacemi a výrobci nebudou počítat s žádnými vychytávkami, ale pro své vlastní hraní si nejspíš zapnete DLSS s transformátory pro rychlejší hraní bez viditelné ztráty kvality (možná i s lepší kvalitou) a automaticky dosáhnete výrazně lepších výsledků. Sami se pak budete muset rozhodnout, jaká latence je pro vás v dané konkrétní hře snesitelná a zda více dopočítaných snímků vám bude dávat smysl.

Pro hraní na QHD+ displeji notebooku tady reálně nebudete muset řešit grafické nastavení. Hodíte všechno na max, zapnete DLSS a vše pojede plynule. S připojeným 4K displejem už můžete poznat, že notebooková grafika není přece jen tak výkonná jako ta pro stolní počítače, ale stále si sáhnete na komfortní herní zážitek.

Poprvé se v případě RTX 5090 nabízí mobilní grafika s 24 GB paměti. To bude mít hlavně význam při renderování grafiky s využitím AI modelů, nebo při běhu rozsáhlých jazykových modelů přímo na grafice. Profesionálové dále ocení lepší enkodéry/dekodéry videa, které nově hardwarově akcelerují desetibitové 4:2:2 video a rychleji zpracovávají i to tradiční 4:2:0. Nadále ale platí, že plný výkon dostanete jen při připojení k zásuvce. Na akumulátor poskytne grafika maximálně 55 W výkonu. To je sice více než 37 W u Razeru Blade 16, ale pořád je ten propad výkonu citelný. S 90Wh akumulátorem ale tato plná zátěž grafiky i procesoru stejně stačí na zhruba hodinu výdrže. Při náročnější práci se tedy raději od zásuvky moc vzdalovat nebudete.

Naměřili jsme

ROG Strix Scar 18 Razer Blade 16 ROG Strix Scar procesor Core Ultra 9 275HX AMD Ryzen AI 9 HX 370 Core i9-13980HX grafika RTX 5090, 24 GB, 175 W RTX 5090, 24 GB, 160W RTX 4090 paměť 32 GB DDR5 32 GB DDR5 32 GB DDR5 3DMark Speed Way 6 365 6 156 Night Raid 84 941 58 852 76 367 Steel Nomad Light 25 005 22 985 Fire Strike 38 210 37 244 36 548 Time Spy 22 666 18 950 20 035 Port Royal 15 870 15 439 13 353 Storage 1 058 1 918 PCMark 10 Celkem 8 895 8 251 8 971 Essentials 11 061 10 106 11 107 Productivity 9 087 10 072 10 834 Creation 18 998 14 973 16 279 Unigine Heaven Extreme [FPS] 322,8 326,5 293,5 Valley Extreme HD [FPS] 216,2 218,5 224,9 Superposition FHD Extreme 89,3 94,9 88,0 Superposition 4K 143,0 125,3 117,5 Další VRay5 CPU/CUDA/RTX 26416/3312/4179 16172/3174/4085 21334/2603/3586 CB R23 37708/2068 20650/1996 31782/2132 Cinebench 2024 Multi 2 032 1 125 Cinebench 2024 single 118 115 procyon NPU/GPU/CPU 1519 f32/3400 f16/4033 int 1516 f32/3416 f16/4139 int Geekbench CPU 20312/2958 Geekbench GPU 228 918 Blender Classroom OptiX 00:11.01 00:10.77 00:09.79 Blender Classroom GPU 00:16.68 00:18.69 00:17.53 Blender Classroom CPU 02:43.37 04:21.29 03:15.29 Tomb Raider Shadow 209 143 179 Crystal Disk Mark sekv. čtení [MB/s] 6 784 6 870 11 045 sekv. zápis [MB/s] 6 323 4 943 8 537 4KB čtení [MB/s] 2 049 3 646 4 602 4KB zápis [MB/s] 2 553 3 398 4 417 Výdrž Film 6:20 8:25 Kancelář bez Wi-Fi 4:07 8:38

Maximum pro letošní rok

ROG Strix Scar 18 pro modelový rok 2025 je bez debat nejrychlejším notebookem, jaký jsme kdy na Živě testovali. Základní už tak vysoký výkon pak ve hrách můžete podpořit pomocí DLSS dopočítávající grafiku z nižšího rozlišení nebo ještě dále dopočítáním až tří dalších snímků pro extra plynulý pohyb na obrazovce.

Cenový rozdíl dvaceti tisíc mezi konfiguracemi s RTX 5080 a RTX 5090 ale mnohé asi přesvědčí, že zas tak maximální výkon asi úplně nepotřebují a 5080 pro ně bude rychlá až až. Když ale vyžadujete opravdu to nejlepší a trváte na herním notebooku kvůli menším nárokům na prostor či možné přenášení, ROG Strix Scar 18 to rozhodně splní.

Kromě výkonné grafiky oceníte mimořádně jasný displej, snadný přístup k rozšíření konfigurace o disk či paměť a pozornost rozhodně upoutáte animovaným LED displejem na víku.

Cenový rozdíl čtyř tisíc mezi 16" a 18" verzí není při těch cenách přes 120 tisíc tolik zásadní, provedení je velmi podobné, takže očekávám, že i výkon u menší varianty nebude zas o tolik slabší. 16" verze jen nemá numerický blok, který nahrazuje touchpadem s dotykovými číselnými klávesami. Já bych šel osobně raději touto cestou a měl touchpad pěkně uprostřed notebooku, ale chápu, že pro některé hráče může být numerický blok důležitý.

Ale i ty nejlevnější konfigurace ROG Strix Scar začínají nad 100 tisíci. Koupí si jej tedy jen ten, kdo chce to nejlepší bez ohledu na cenu. Do notebooků později zamíří i RTX 5070 a později letos snad i 5060 či ještě slabší modely. Ale stejně jako u těch nejvýkonnějších zástupců nové generace také očekáváme jen nepatrně lepší základní výkon s velkým důrazem na dopočítávání rozlišení a snímků přes umělou inteligenci. Vždy ale musíte s dopočítáváním snímků startovat z už tak rychlého základu, což u těch pomalých základních karet hrozí špatným herním zážitkem.

Hrát na ROG Strix Scar 18 s RTX 5090 skutečně přináší mimořádný herní zážitek a dává plně vyniknout všem novým funkcím grafik GeForce RTX série 50. Tomuto prémiovému zážitku ale odpovídá vysoká cena a hotové sestavy stolních počítačů s RTX 5090 nestojí příliš jinak. Byť pochopitelně rozdíl v herním výkonu mezi stolní RTX 5090 a mobilní RTX 5090 bude násobný a ta mobilní RTX 5090 odpovídá ve hrách spíš desktopové RTX 5070 Ti, byť s mnohem větším objemem paměti.

Kompletní testy jsou na Živě přístupné jen předplatitelům. Tento článek pro všechny čtenáře odemkla společnost Asus.