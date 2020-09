To jsme si to zase zavařili. Ballot screen pro Android je průšvih [komentář]

Android bude muset v zemích EU na základě antimonopolního vyšetřování a následných dohod nabízet dialog, ve kterém si vyberete výchozí vyhledávač. Evropská komise tak doufá, že tímto krokem ukončí monopolní postavení Googlu, který zároveň vyvíjí Android a uzavírá nejrůznější partnerství s koncovými výrobci.

Jak to dopadlo? Nejprve bylo potřeba vybrat, jaké alternativní vyhledávače budou na Androidu vlastně k dispozici. Podobnou nabídku jsme měli v minulosti už ve Windows – tzv. ballot screen, který se týkal výběru výchozího webového prohlížeče.

Vypadá to jako lorem ipsum a ne seznam konkurenčních vyhledávačů

Relevantních webových prohlížečů je naštěstí jako šafránu a Microsoft tehdy mohl zvolit nezávislou statistiku tržních podílů, aby vybal ty nejpodstatnější. U webových vyhledávačů je to ale složitější. V našem euroatlantickém prostoru jsou sice v širším měřítku relevantní v podstatě jen Google, Bing a DuckDuckGo, na lokálních trzích je to ale rozsypaný čaj hromady místních alternativ – v Česku je to bez debat tržně srovnatelný Seznam.cz.



Vítězové aukce a růžově označený český trh

Google nakonec použil speciální aukční systém, do kterého se mohli přihlásit nejrůznější hráči, o kterých jste v životě neslyšeli. Výsledky už známe a zmíněný DuckDuckGo je silně zkritizoval včetně samotné metodiky výběru.

Info.com a PrivacyWall? Děláte si legraci?

Namísto aby figuroval ve všech zemích EU jako univerzální alternativa, obsadil jen několik slotů, a Google tak třeba v takovém Česku vybral jako alternativní vyhledávače Info.com, PrivacyWall a Seznam.cz.



Troufám si tvrdit, že po tomto český surfař opravdu netouží. Aneb poněkud tragické výsledy vyhledávače Info.com na dotaz „brno“

Vypadá to trošku jako špatný vtip, z této trojice je totiž u nás prakticky použitelný pouze Seznam.cz. Info.com a PrivacyWall jsou spíše nepovedené parodie, o kterých průměrný český uživatel doposud nejen že nikdy neslyšel, ale hlavně se vyděsí, jak špatně hledají český obsah.



A ještě výsledky na dotaz „brno“ podle PrivacyWall. Doufám, že si jej omylem nenastaví třeba moje maminka.

Výběr výchozího vyhledávače na konkrétních trzích tedy nakonec mnoha koncovým uživatelům způsobí spíše jen zbytečné mrzení a nelze než doufat, že po několika letech zmizí v zapomnění stejným způsobem jako se to stalo ballot screenu v případě Windows.



V kontextu českého trhu je jedinou relevantní a použitelnou konkurenci Seznam.cz

Anebo, pokud má být skutečně relevantní a nabízet smysluplnou konkurenci, nesmí výběrem kandidátů připomínat generický (nebo jen někým zaplacený) lorem ipsum. Nic jiného to totiž aktuálně opravdu není.