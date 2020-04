Tmavý režim šetří baterii, na čtení ale příliš vhodný není. To ani noční světlo

Tmavé režimy jsou hitem posledních let a postupně je přidaly všechny velké systémy – od Windows přes macOS až po mobilní Android a iOS. Největším argumentem pro jejich zavádění je údajné šetření očí a baterie. Většina studií ukazuje, že to první vůbec neplatí, u baterie se však pozitivní efekt může projevit.

Černá v systémech a aplikacích je aktuálně hit a všichni tvůrci se předhání, kdo vymyslí co nejvíce superlativů podporujících právě tento režim zobrazení. Ať už se jedná o údajné lepší soustředění se na práci u Applu, menší namáhání očí ve službách Microsoftu či značné snížení spotřeby baterie u Googlu, všichni vyzdvihují úžasná pozitiva tmavého režimu.



Pamatujete si na tmavé rozhraní Windows Phone? Systém předběhl dobu.

Tmavý režim přitom není žádnou novinkou. Vezměme si počátky počítačů, kde bylo běžné černé rozhraní s vyzařovaným textem. Již tehdy se ale diskutovalo, která varianta je lepší, načež se došlo k řešení imitující klasický tisk na papír, které používáme nyní.

Vyladěný tmavý režim má i Živě.cz v rámci předplatného Premium

Co se týče mobilních a desktopových systémů, prvním novodobým znovuobjevitelem byl dnes již zapomenutý Windows Phone 7. Černý sice byl zpočátku i Android v rámci jeho Holo grafiky, ten se ale od ní odprostil a následně přešel na Material Design.

Systém od Microsoftu ale hned od začátku přinesl výrazné nové rozhraní založené na typografii a hlavně – ve většině jeho částí se nacházel právě tmavý režim. Už v té době přitom Microsoft jako výhodu zmiňoval právě šetření baterie při provozu na zařízeních s displeji typu OLED.

Tmavý režim umí šetřit baterii

To bylo ale okolo roku 2010, kdy nejrůznější OLED a AMOLED displeje nebyly v telefonech příliš častým zvykem. Vše se začalo měnit až před lety, kdy na tuto technologii přešla s uvedením iPhone X i hlavní řada telefonů od Applu. Postupným rozšířením této technologie začalo být stále více na pořadu dne zavedení černého režimu skrze celé systémy.

Jak totiž i samotný Google uvedl, černá na tomto typu zobrazovačů umí značně ušetřit baterii telefonu. Podobným výzkumem se zabývala i firma Mobile Enerlytics (ME), která se zaměřuje na analytiku mobilních aplikací a odhalování míst, kvůli kterým čerpají baterii telefonů více, než by bylo vhodné. V ME se podívali, jak to vypadá se spotřebou jednotlivých pixelů v rámci OLED displejů. Změřili, kolik energie spotřebují jednotlivé barvy, přičemž zcela nepřekvapivě je energeticky nejnáročnější bílá, nejméně pak červená se zelenou.



Tmavý režim umí ušetřit poměrně značnou část baterie. Vše ale záleží na spuštěné aplikaci. Zdroj: Mobile Enerlytics

V rámci několika scénářů pak zjišťovali, jak se tmavý režim projeví na spotřebě v aplikacích. K největším úsporám došlo při čtení obsahu v prohlížeči s podporou tmavého režimu a v rámci dalších aplikací, nejméně pak logicky při přehrávání videa přes celou obrazovku. Čísla se tak shodují s tím, co zjistil i Google a černá na pozadí může zvýšit výdrž telefonu. A samozřejmě to platí i o noteboocích, pokud byste si pořídili některého z pionýrů osazených OLED panelem.

Bílý text na tmavém pozadí se ale hůře čte

Jedna věc je ale spotřeba chytrého zařízení a druhá je šetrnost k očím. Na displeje hledíme velkou část dne a hlavně ve večerních hodinách si mnoho uživatelů zapíná tmavý režim, aby ulevilo svým očím. Tomu, zda opravdu pomáhá, či nikoliv, se věnuje několik studií, většina se ale shodne na jednom – tmavý režim je náročnější pro oči, než klasický černý text na bílém pozadí. Nejzajímavější na tom je, že nejvíce to platí právě v noci. Jednotlivá zjištění probírá i Raluca Budiu z NNG.

Vše totiž souvisí s tím, kolik světla produkuje tmavý a světlý mód a jakým způsobe, lidské oko obecně světlo vnímá. Světlo prochází přes zorničku, přičemž když je ho dostatek, je menší, zatímco v opačném případě se zvětšuje a propouští dovnitř oka světla více. Menší zorničky pomáhají v lepším ostření, tudíž objekty se méně často jeví jako rozmazané a oko je méně namáhané.

Výzkumníci z Německého Düsseldorfu se již v roce 2013 zaměřili, jak jednotlivé režimy ovlivňují naši schopnost číst a rozpoznávat text. Účastníky rozdělily do dvou kategorií – od 18 do 33 let a od 60 do 85 let. Těm dali dva úkoly, přičemž první byl klasický test, kdy jim ukazovali tvar podobný písmenu C a cílem byl určit, kde se nachází mezera (tedy zda nahoře, dole apod.). V druhé testu pak zkoumali čtení krátkého textu s hledáním chyb. Jednotlivým subjektům přitom ukazovali vždy pouze světlou, nebo tmavou verzi.

Výsledkem bylo, že světlý režim vykazoval mnohem lepší výsledky nehledě na věkovou kategorii, rozdíl mezi tmavou a světlou verzí co se týče chybovosti byl menší u starší skupiny.

Za vše může lidské vnímání světla

Kamenem úrazu je zde totiž vnímání světla. Při zobrazení tenké bílé linie na černém pozadí dojde k rozmazání a ozáření okolních částí, čímž dochází k nepříjemnému efektu zhoršující čtení. To ale naopak neplatí o černém textu na bílém pozadí, kdy naopak bílé podsvícení zvýrazňuje prvky v popředí, jak ukazuje TidBITS.

Efekt je podobný, jako když fotíte objekt, za kterým se nachází světelný zdroj – okolo sebe bude mít lehké ozáření, které mu umožní vystoupit aniž by došlo k rozmazání okrajů.

Zde ale samozřejmě nejvíce záleží na použité technologii displeje i jasu, který využíváte pro zobrazení. Pokud ale zobrazení není dostatečně kvalitní, můžete naopak hlavně v noci, kdy oko nemá dostatek světla, namáhat své tělo při použití tmavého režimu více, než když byste použili režim světlý se sníženým, přesto dostatečným, jasem.

Filtr modrého světla ztrácí smysl

Kromě tmavého režimu je běžně používané i tzv. noční světlo či filtr modrého světla. Tedy režim, kdy je obrazovka zabarvena do teplejších odstínů a upozaděno je právě tzv. modré světlo. To má být přitom důvodem špatného spánku a má narušovat procesy v těle. V minulosti byla tato funkce součástí aplikací třetích stran, v posledních letech se ale nativně dostala jak na počítače s Windows a macOS, tak i na telefony s Androidem či iOS.



Nastavení nočního osvětlení ve Windows. Podobné má i macOS a další systémy.

Jak ale nyní např. výzkumníci z univerzity v Manchesteru upozorňují, tyto programy tím, co dělají, připomínají spíše den, nežli noc a tak tělu vysílají protichůdné signály. Podle nich právě nižší jas a chladnější barvy odpovídají večeru a noci, zatímco teplé barvy denní době – pro správné fungování by tak systémy měly fungovat přesně naopak, aby nám pomohly s lepším spánkem.

Testy zde prováděli na myších se světlem, které dokázalo měnit barvu aniž by měnilo svůj jas. Díky tomu zjistili, že modré světlo má nižší efekt na vnitřní hodiny myší, nežli žluté.

Ve finále je ale důležité především to, jak subjektivně tyto pomůcky pomáhají každému uživateli. Pokud je vám večerní eliminace večerního světla příjemná a tmavý režim se vám čte lépe, můžete je používat bez obav z nějakých zdravotních rizik. A jestli třeba chcete v optimalizovaném tmavém režimu číst i Živě.cz, vyzkoušejte novou Premium verzi. Tak dokáže být nejen tmavá, ale i bez reklam.