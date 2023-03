TL;DR na jedno kliknutí. Panel v prohlížeči Edge shrne článek na webu do odstavce nebo několika bodů

Microsoft nám už ve vyhledávači Bing aktivoval svůj AI chat. V prohlížeči Edge ve verzi Dev nebo Canary s častějšími aktualizacemi si tak můžeme aktivovat boční panel, ve kterém lze Chat používat rovnou v browseru. Všechny vývojářské-nefinální verze Edge si můžete stáhnout tady.



V pravém panelu připravovaného Edge je AI chat

Tento panel umí víc věcí, samostatné téma si někdy zaslouží i jeho záložka Napsat. Teď ale ukážeme jinou úžasnou věc: Chat během chvíle dokáže shrnout článek do jednoho odstavce. Nebo do několika bodů, záleží na tom, co si poručíte. Může to být český článek, nebo v jiné řeči, se kterou si Bing poradí.

Pro tuto funkci je nutné povolit chatu Chat přistupovat k obsahu stránky, kterou máte otevřenou. V Nastavení prohlížeče v sekci Boční panel > Nastavení aplikací a oznámení > Zjistit povolte volbu Kontext stránky.

Když potom čtete nějaký článek, v Chatu se často hned objeví tlačítko Generování výstupu ze stránek. Když se neukáže a nedá se na něj kliknout, stačí ho nahradit třeba napsáním Shrnutí v bodech, česky. Nebo třeba jen České TL;DR. A potom:



Celý článek shrnutý do jednoho odstavce

Když vás něco zaujme a nemáte čas nebo chuť číst celý dlouhý článek, tímto způsobem rychle získáte základní informace. A můžete se potom rozhodnout, jestli si ho nepřečtete celý.



Shrnutí článku z Guardianu



Pokus na jakémsi japonském webu



Bing Chat umí samozřejmě zpracovat i češtinu